Wahine Pads by Kris |Toallas femeninas libres de químicos

Wahine Pads by Kris, que significa ‘pads’ de mujer en hawaiano, es una línea de toallas sanitarias confeccionadas a mano por una joven puertorriqueña.

Kris Rodríguez emprendió su negocio luego de convertirse en madre y tener demasiado tiempo libre. “Comencé haciendo las toallas sanitarias reusables en tela, ya que tenía la maquina de coser y el tiempo para elaborar las piezas”, dijo la empresaria.

Según Rodríguez, las toallas sanitarias desechables tienen químicos que son dañinos para la salud femenina, además de que generan olores fuertes al mezclarse con la sangre. Esta explicó que realmente el periodo menstrual no tiene mal olor, sino que son los químicos de las toallas sanitarias desechables lo que lo generan.

“Para mí la prioridad es cuidar el ambiente y el cuerpo, y qué mejor manera que comenzar haciendo el cambio con tu cuerpo”, dijo.

Los pads de tela tienen un tiempo de duración de seis años, siempre y cuando se cuiden de la manera correcta. Kris, recomienda que al lavar los pads no se utilice químico abrasivo, sino que se recurra mejor a un jabón natural para así no deteriorar las toallas reusables.

“Para lavar el pad, una vez ya ha tenido contacto con el fluido menstrual, se debe enjuagar hasta que no quede residuo, y poner a secar para luego doblado echarlo en una sesta. Una vez tengas todos tus pads sucios procedes a lavarlos con algún jabón que no contenga suavizador porque eso deteriora los filtros de los pads”, apuntó.

Además de las toallas menstruales, Rodríguez expandió su negocio a That Paper/Wahine Pads by Kris, ya que en That Paper confecciona todo tipo de impresión de sticker, camisas, toper de bizcocho, cajas, tarjetas de presentación, etcétera.

“Luego del huracán María mis ventas en Wahine Pads bajaron significativamente y decidí convertir ‘mi hobby’ en un negocio y hasta ahora nos ha ido muy bien”, comentó.

Para órdenes o más información pueden acceder a sus redes sociales en Facebook: @Thatpaper/wahine pads by Kris o en Instagram @Thatpaper.