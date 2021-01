Wanda Del Valle: Impulsa construcción de dique en Canóvanas

Wanda Del Valle, representante del Distrito #38 (Carolina, Trujillo Alto y Canóvanas). (Foto/Jayleen Rodríguez)

CAROLINA – Ya en su oficina como representante del Distrito #38 (Carolina, Trujillo Alto y Canóvanas) Wanda Del Valle anunció que esta semana presentó su primera Resolución Conjunta a favor de que el Departamento de la Vivienda someta el dinero a través en fondos de mitigación CDBG-MIT para la construcción de un dique en el barrio San Isidro, en Canóvanas. Este dique beneficia a las familias de Valle Hills y Villa Hugo 1 y 2, así las comunidades de Las delicias, Monteverde y parte de las parcelas viejas de San Isidro, que sufren de inundaciones en eventos atmosféricos.

“Tanto la senadora Marissa Jiménez y esta servidora estaremos trabajando para ayudar a nuestros alcaldes. Trabajaremos con Lornna Soto, ya que a ella le preocupa mucho la zona de San Isidro porque son muchas situaciones que pasaron durante (huracán) María. Yo estuve en ese refugio con más de 1,000 personas y Lornna se trepó en lanchas a buscar las personas en las Villas, que estaban bajo agua. Han sido muchas situaciones y sacrificios que hemos trabajado juntas y yo como exdirectora regional del Departamento de la Vivienda lo sufrí como lo ha sufrido Lornna. Por eso la senadora Marissa Jiménez también se une a este esfuerzo para que podamos llevarle el mensaje de que necesitamos trabajar con este dique”, explicó la recién juramentada representante de distrito #38. Cabe destacar, que con la construcción del dique habría que relocalizar a muchas familias, 300 de estas porque están encima de un humedal.

Otra situación que Del Valle busca gestionar durante su permanencia en la Cámara de Representantes es agilizar los procesos para que más familias de su distrito cuenten con títulos de propiedad. La exdirectora de Vivienda, región de Carolina, sostuvo que en esta zona hay sobre 5,000 personas que no cuentan con su título de propiedad. En el caso de las Villas en San Isidro, ese dato se desconoce ya que el terreno no está segregado y no se pueden contabilizar con exactitud cuántas parcelas existen en la zona.

Para Del Valle, estos procesos cuentan con mucha burocracia por lo que trabajará con una legislación que lleve a cabo un estudio correcto que proponga que los títulos de propiedad sean emitidos con más agilidad.

“El programa de autorizaciones de títulos de propiedad que salió con los fondos CDBG no solo está disponible para las parcelas del Departamento de la Vivienda, es para todo el mundo. Si usted tiene un terreno que su familia le heredó y, por ejemplo, ahí viven tres familias y no está segregado había un problema porque cuando vino FEMA, después del huracán (María) y había tres casas solo a una le daban la ayuda, porque es un solo título (de propiedad) para el terreno. El programa de autorización de títulos también viene a arreglar esa situación, porque viene a dar los fondos para segregar esos terrenos y poder cada uno tener su título de propiedad”, manifestó la legisladora.

Como promesa de campaña, Del Valle indicó que será “la representante en tu comunidad”. A tales efectos ya comenzó a calendarizar reuniones semanales en diferentes comunidades de su distrito en donde espera unir líderes comunitarios y religiosos como una coalición para que puedan ser voceros de los problemas en los barrios y sectores.

“El que quiera trabajar y ser voluntario está invitado a estas reuniones, que estaremos anunciando en nuestro Facebook: Wanda Del Valle Correa para que nos acompañen a ser un mejor distrito”, puntualizó.