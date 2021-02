William Orozco revela la clave para mantenerse activo en el baloncesto

(Foto/Suministrada)

TRUJILLO ALTO – El compromiso y la disciplina han sido la clave principal para el éxito en la carrera de baloncesto del trujillano William Orozco, quien a sus 34 años y 6’6” de estatura considera que aún le quedan canchas por recorrer.

Su primer acercamiento con el baloncesto ocurrió luego de escuchar un anuncio a través de una guagua del Municipio de Trujillo Alto que pasó por la Urbanización Villas del Sol, de donde es oriundo, que indicaba que iban a realizar unas clínicas en el pueblo. Inmediatamente, le pidió a su mamá que lo llevara a las mismas.

“Allí fue que comencé a explorar lo que era algo más organizado, luego de eso pasé al Club Encantada en Trujillo Alto. De ahí pasé a lo que eran los torneos de colores, Liga Puertorriqueña de Baloncesto y Club Fraicomar. Ya cuando estaba en el colegio (San Francis) mi dirigente en ese entonces, Carlos Calcaño, me llevó a lo que es el Baloncesto Superior Nacional (BSN). De ahí, comencé con Los Vaqueros (de Bayamón) como a los 16 años y me mantuve con lo que eran las selecciones juveniles de Puerto Rico con José Juan Barea, Peter John Ramos, Samuel “Bimbi” Rosas y un sinnúmero de jugadores”, recordó Orozco, quien ha jugado 17 temporadas en el BSN.

Para este joven veterano, que juega la posición de ala-pívot, sus experiencias locales e internacionales le han dado la madurez para enfrentar momentos difíciles como han sido las lecciones, las que ha afrontado con fe para seguir adelante.

“He estado con varios equipos en el Baloncesto Superior Nacional, he jugado internacionalmente como en Uruguay Club Olimpia, jugué en Panamá, en México dos temporadas. Y en el Torneo 3 x 3 fuimos los primeros campeones mundiales en Miami”, subrayó el baloncelista que ostenta un Bachillerato en Educación Física Elemental y Ciencia del Ejercicio de la Universidad del Sagrado Corazón.

Para Orozco no hay nada mejor que representar a su pueblo a través de un deporte que le ha dado gloria a Puerto Rico.

“Gracias al baloncesto, a todas las cosas que nos brinda, he podido representar dignamente a mi pueblo, siempre bien orgulloso en mis entrevistas lo digo, mi crecimiento comenzó en Trujillo Alto en Villas del Sol”, aseguró el atleta que ganó un campeonato en el 2011 con los Capitanes de Arecibo.

Así mismo, le envió un mensaje a los jóvenes que están subiendo de que todo se puede lograr si hay compromiso y disciplina en sus metas.

“Se puede. Hay unas bases bien importantes que son la disciplina, ser respetuoso y mantenerse enfocado en la meta. No hay nadie que te pueda decir que tú no puedes lograr tus objetivos. Para todos esos jóvenes, así de sencillo como le expliqué. Eso está en tu corazón. Lo que ustedes sientan, lo que ustedes deseen lo pueden cumplir así como yo lo cumplí. Mi deseo era ser baloncelista profesional, representar a Puerto Rico, jugar en otros países y se me dio gracias a Dios”, recalcó el educador.

Por otro lado, el alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz, motivó a los jóvenes a seguir el ejemplo de William Orozco, quien nunca se ha quitado a pesar de las adversidades.

“Este orgullo de Villas del Sol nos demuestra una vez más que querer es poder y que rendirse no es una opción. Me siento honrado como alcalde y como trujillano que William tampoco olvida sus raíces y eso es digo de admirar y reconocer”, expresó el Primer Ejecutivo Municipal.

Finalmente, el director de Recreación y Deportes del Municipio, Jorge David Santos, invitó a los padres a apoyar a sus hijos en cualquier deporte, como lo hizo la mamá de William.

“Como padres uno tiene que apoyar sus hijos en sus sueños y metas. La historia de William es un digno ejemplo de que cuando hay compromiso de parte de los padres, los hijos llegan lejos. A William Orozco le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos compromisos locales e internacionales. En él tenemos una gran representación de Trujillo Alto”, concluyó.