Willito Otero graba su primer vídeo musical (Vídeo y Fotogalería)

Redacción Presencia

redacción@presenciapr.com

El salsero Willito Otero está pegao. El éxito de su primer producción discográfica ‘Que comience la función’, sigue abriendo puertas, tanto en Puerto Rico, Miami; y ahora en Panamá. La canción ‘Tu cuerpo’, letra de Pedro Jesús y arreglo del pianista Ramón Sánchez; es el corte en promoción que surca las ondas radiales con insistencias.

“Estoy bien contento con la producción… se está escuchando bien fuerte en la isla. El tema se titula ‘Tu cuerpo’, y también suena mucho en Miami y Panamá”, dijo Willito mientras tomaba un descanso durante la filmación de su primer videoclip.

“Teníamos pendiente grabar un vídeo de la canción, para reforzar el tema con algo visual. Hemos logrado una producción hermosa. En los próximos días, estará disponible en el canal de ‘youtube’ y las redes sociales Cuento con la participación de la bella modelo Stephanie Cruz, bajo la dirección Carlos Martin… filmado en Cabo Rojo y San Juan”, dijo.

Otero estará el viernes 3 de marzo en el Carnaval Vegalteño en la Plaza de Vega Alta; y el domingo 5 de marzo en el Paseo Tablado de Guaynabo, en el Carnaval Mabó.

‘Que comience la función’ es una producción que conquista a los amantes del género con arreglos sabrosos, excelente ejecución vocal de Willito; y músicos de primer orden como el trombonista y arreglista, Carlos Cuto Soto, Ramón Sánchez (piano y arreglos), Erick Figueroa (piano), Carlos García (piano), Pedro Pérez (bajo), Tito de Gracia (timbal), entre otros. Es el primer disco del sello MDR Music.

Otros temas del disco son ‘La calle’, de Jorge Luis Piloto y Marlow Rosado; ‘Peor es nada’ de Juan José Hernández; ‘El barrio’, del propio Willito; y ‘Guárdame el secreto’, también de Piloto, por mencionar algunos.

“Estaba claro que deseaba temas bailables, con coros pegajosos. Pienso que logramos un buen balance. Tiene temas de amor, temática social, de la calle. Complace a los salseros clásicos y los románticos, con arreglos agresivos pensando en el bailador y lo logramos”.

Otero cantó con Jimmy Bosch y grabó con el timbalero Edwin Clemente, Plena Juventud, Los Pleneros de Severo; y Pete Perignon.

Fragmento del video “Tu Cuerpo”:

