13k de pura adrenalina en la carrera Malelo… y divertido “Malelo Kids” en Luquillo

LUQUILLO – La 37ma edición de la carrera 13k Malelo seguirá llenando de energía a sus corredores, por mantener un paisaje pintoresco que refresca la psiquis del que acepta el reto. La misma se llevará a cabo el domingo, 26 de marzo con premios sobre los $10,000 en la ciudad del Eterno Verano, Luquillo.

La ciudad del Eterno Verano brinda una ruta llena de esplendor por 37 años consecutivos”.

El alcalde de la también Ciudad del Sol, Jesús “Jerry” Márquez Rodríguez, indicó en conferencia de prensa que su ayuntamiento se “enorgullece de mantener la tradicional carrera que hace de Luquillo una ciudad única por tener una ruta donde se disfruta de la brisa de la costa, el verdor de las montañas del Yunque y deja sentir el calor de los residentes con los visitantes desde niños, caminantes, corredores en sillas de ruedas y los elites para las 8.4 millas que compone el magno evento”.

El habitual evento del área noreste de Puerto Rico reunirá cientos de corredores a nivel nacional. Las categorías para ambas ramas: overall ($500/400/300/200/100) Caminantes ($40/30/20), local ($250/175/100), silla de ruedas ($200/150/100), categorías con $70/60/50 (18-24) (25-29) (30-34 )(35-39) (40-44) (45-49) (50-54) (55-59) (60-64) (65-69) (70 o más) el “Malelo Kids”, 5k Caminantes, Sillas de Ruedas y la carrera de 13 kilómetros (8.4 millas) incluyendo premiación a los tres grupos de mayor participación $250/150/50.

La directora técnica del evento y presidenta de Vive Deporte, Yolanda Mercado, confirmó que estará presente la ganadora de la pasada edición, la trujillana María del Pilar Díaz. La fondista cruzó la meta con registró de 52:07 minutos.

“María del Pilar confirmó su participación, el equipo los Próceres de Barranquitas para el evento ‘Malelo Kids’, los ganadores Miguel Dones y Elena Rodríguez en la categoría local. Estamos muy contentos por estas noticias. Al momento, las inscripciones van manchando a todo vapor con una cifra extraoficial de 250 participantes. Un número que cambiará en la semana, ya que los corredores tendrán hasta el mismo día de la carrera para inscribirse”, añadió la exfondista internacional, Mercado.

El “Malelo Kids” reúne las categorías 4-5 y 6-7 con competencias de destrezas; categoría 8-9 años correrán 800 metros; las edades 10 y 11 competirán en 1,200 metros; para los de 12 y 13 habrá una distancia de 1,600 metros; y el trayecto para los jóvenes de 14 a 17 años será de 3,000 metros.

La inscripción para niños será de $5.00 antes del 19 de marzo, luego tendrá un costo de $10.00 donde reciben camisa conmemorativa y los primeros tres lugares en categorías medallas. El costo de los adultos es de $20.00 donde los primeros 400 atletas inscritos recibirán una camisa conmemorativa “drifit”. Las primeras 500 personas al llegar a la meta tendrán la medalla conmemorativa. Además, los premios metálicos por categoría.

La ruta de la carrera iniciará en la Plaza del Recreo, Rosendo Matienzo, Luquillo en dirección a la carretera número 3 pasando el Balneario de Luquillo y los kioskos. Doblará a mano izquierda en la carretera 992 pasando la Hacienda Carabalí hasta llegar a la intercepción de la carretera 3. Se pasará por debajo del puente entrando al pueblo de Luquillo hasta llegar a la Plaza de Recreo.

El sábado, 25 de marzo de 11:00 a.m. a 4:00 de la tarde se estarán recibiendo inscripciones y entregando los “kits” de 11:00 a.m. a 4:00 de la tarde frente a la Casa Alcaldía. El domingo, 26 de marzo será entre las 10:00 a.m. a 2:00 de la tarde en el segundo piso de la Casa Alcaldía.

El interesado se puede inscribir en el Departamento de Recreación y Deportes del Municipio de Luquillo y las tiendas Time to Run (787) 763-5075, Elite Sports (787) 776-2792 y La Meta (787) 725-3532. También por la página www.allspotscentral.com.

El maratón Malelo dio sus primeras pisadas en 1977 en memoria del atleta y educador Ismael “Malelo” Benabe. El evento ha logrado atraer grandes fondistas de alto rendimiento como el aiboniteño César Lam; la keniana Malika Mejdoub, y el riograndeño Orlando Ceballos, quien estableció record en 1993 con 40:47 minutos en una reñida llegada con el internacional José “Peco” González. (#).