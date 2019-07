A eliminatoria mundial Subriel Matías en Maryland

FAJARDO – El fajardeño Subriel Matías (13-0, 13 KOs) del barrio Maternillo, peleará en eliminatoria mundial de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) el viernes, 19 de julio en el MGM National Harbor en Oxon Hill, en el estado de Maryland.



Su oponente, lo será el también invicto Maxim Dadashev (13-0, 11 KOs), de San Petersburgo, Rusia, en combate pactado a 12 asaltos en el peso máximo de las 140 libras y que contará con transmisión en vivo por la aplicación ‘ESPN +’, a partir de las 10:00 (hora del Este).



El ganador de Matías-Dadashev se convertirá en el retador obligatorio del campeón mundial de la FIB Josh Taylor, quien tiene previsto para el otoño enfrentarse al campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) Regis Prograis en pelea de unificación de títulos, como parte de la final del torneo denominado ‘World Boxing Super Series’.



“Vamos frente a un peleador que pega con las dos manos y que tiene lo que un peleador necesita para ponerme a prueba. Esta será la pelea que define mi futuro como boxeador. Tuvimos el tiempo suficiente para prepararnos y en esta pelea se va a saber de que estamos hecho. Estamos dispuesto a dejar el cuero en el ring con tal de obtener la victoria. Puerto Rico yo soy de ustedes. Gracias por su apoyo”, dijo Subriel Matías, quien es entrenado por Alex ‘Cano’ Matos y Ángel ‘Indio’ Guevara.



El promotor de Matías, Juan Orengo indicó que, “Subriel tiene las herramientas para ganar convincentemente esta importante pelea. El orgullo de Maternillo viene a darlo todo y no creo que Dadashev pueda con la presión por 12 asaltos. Luego del 19 de julio, estaremos trabajando muy fuerte para traer esa pelea de título mundial a Puerto Rico. Tenemos que fomentar peleas grandes en Puerto Rico para ayudar al turismo y la economía”.



Matías, quien se encuentra clasificado #9 en la FIB, #11 en la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y #13 en el CMB, cuenta con victorias notables sobre el actual campeón CMB Continental Américas Adrián Estrella, el ex retador de título mundial de dos divisiones Fernando Saucedo y el dos veces olímpico venezolano Patrick López.



Dadashev, clasificado #3 en la FIB, es un destacado amateur de su Rusia natal, ganando 281 combates antes de convertirse en profesional bajo la guía del famoso manejador Egis Klimas. Dadashev tiene victorias sobre los ex campeones mundiales Antonio DeMarco y Darleys Pérez y ha ganado nueve de sus últimos diez combates por la vía del nocaut.