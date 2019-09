SAN JUAN – El director de la región metropolitana de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Ing. Roberto W. Martínez Toledo aseguró en la mañana de hoy la calidad de agua que se sirve a los clientes de su área.

“Durante los pasados días hemos recibido quejas de algunos clientes en relación con el servicio de agua potable. Como consecuencia del tiempo seco registrado en las pasadas semanas en la Isla, se identificó alta concentración de manganeso en la toma de aguas crudas de la planta de filtros Sergio Cuevas. Debido a esto, clientes de la zona metropolitana han reportado cambio en el color del agua servida por la instalación”, informó Martínez Toledo.

Detalló que “el manganeso es un mineral que siempre está presente en los cuerpos de agua. Cuando se producen periodos de poca precipitación, este mineral aumenta su concentración en la represa. Una vez las aguas crudas con alta concentración de manganeso llegan a la planta de filtración, tiende a reaccionar con la aplicación de cloro, que utilizamos diariamente para la producción del servicio de agua potable. Esta reacción es la que provoca que el agua se torne de color amarillento. No obstante, contrario a las situaciones de alta turbidez donde se registra particulado en el agua, la presencia del manganeso no representa riesgo a la salud y mantiene los parámetros de calidad del agua que servimos”, explicó Martínez Toledo.

El funcionario añadió que, como medida de mitigación, personal de la agencia se mantiene en las zonas que han reportado cambios en el color del agua para realizar el proceso de desagüe en las líneas, mediante la apertura de hidrantes.

Del mismo modo Martínez Toledo expresó que se realizaron ajustes operacionales en Sergio Cuevas para corregir la situación. Asimismo, indicó que, de no surgir inconvenientes, se espera que el servicio esté normalizado en las próximas 48 horas.

“Estamos conscientes de la preocupación y el malestar de nuestros clientes al encontrarse con esta situación. Desde el pasado miércoles no hemos escatimado recursos para trabajar con el evento y normalizar nuestro sistema en el menor tiempo posible. Es importante recalcar que esta situación no es un asunto de calidad de agua y no representa riesgo alguno para la salud”, enfatizó el ingeniero.

Para mantenerse informados sobre esta y otras informaciones acceda a través de las cuentas acueductospr disponibles en Twitter, Facebook e Instagram. De necesitar más información, los abonados pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente al 787-620-2482.