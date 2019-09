Jayleen Rodriguez

jayleen.rodriguez@presenciapr.com

LOÍZA – La administración municipal de Loíza ya comenzó el proceso de limpieza y acondicionamiento de la escuela Carlos Escobar López, para prepararla como refugio en caso de que algún fenómeno atmosférico afecte a Puerto Rico.

Luego de múltiples reuniones, peticiones públicas y trabas burocráticas, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes anunció, la semana pasada, que recibió el visto bueno del Subcomité de Evaluación para el Traspaso de Escuelas en Desuso del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para que el municipio pueda disponer de la escuela, ubicada en la urbanización Santiago.

Video:

“Desde que nos entregaron la escuela hace dos semanas comenzamos con el proceso de limpieza y organización de la escuela para poder prepararla como refugio alternativo durante el tiempo que queda de la temporada de huracanes”, enfatizó la directora de la oficina de servicios a la comunidad de Loíza, Betzaida López.

El súper refugio, que espera poder albergar de 800 1,000 personas, tendrá preparado un espacio para personas encamadas con todos los artículos de primera necesidad para que puedan estar cómodos durante alguna emergencia.

“Ya el refugio cuenta con placas solares, postes solares y cisternas, pero como lo queremos preparar al 100% podemos tardar de uno a dos meses en culminar con la preparación del refugio, pero, por el momento, lo estamos habilitando para que en caso de que ocurra alguna emergencia se pueda utilizar la escuela”, explicó la directora de la Oficina de Servicios a la Comunidad.

Por el momento, en la escuela se mantienen la oficina del Centro Servicios Integrados, oficina de la Procuradora de la Mujer y la Junta de Inscripción Permanente (JIP) de Loíza. Sin embargo, según se nos informó, algunas de estas oficinas no han abierto sus puertas desde que el municipio recibió la escuela por parte del Estado. “En las dos semanas que llevamos aquí he visto a un solo empleado venir a ofrecer esos servicios. Realmente la alcaldesa no tiene intenciones de mover las oficinas del refugio, pero sino las están utilizando las vamos a tener que sacar porque el espacio se puede utilizar para otra cosa”, denunció López.

El municipio se encuentra en la espera de identificar si realmente estas oficinas están ofreciendo los servicios mencionados para organizarse y evitar la duplicidad de procedimientos gubernamentales. En el plantel se establecerá, además, el Centro de Seguridad y Emergencia, que albergará las instalaciones de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME), la Oficina de Sevicios a la Comunidad, y la Policía Municipal.