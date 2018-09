Acusan a la Junta de Control Fiscal por destrucción de la UPR (Tablas)

(Foto/Suministrada)



SAN JUAN — La presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), Jannell Marina Santana Andino, denunció que la Junta de Control Fiscal lleva a la Universidad de Puerto Rico (UPR) a su destrucción y se enfrentarán con la oposición contundente de la comunidad universitaria.

La dirigente sindical emplazó a la Junta de Gobierno de la UPR y al nuevo presidente Haddok a que no acaten las nuevas exigencias de la Junta de Control Fiscal porque con ello provocarán la desacreditación de la Middle States, el total desamparo de estudiantes y empleados y, la eventual eliminación del proyecto universitario del país.

“Advertimos que no le vamos a permitir a la Junta de Control Fiscal destruir la educación universitaria pública de Puerto Rico. Con sus intereses privatizadores la Junta ha vuelto a emprender su odio contra la Universidad y lo que proponen es insostenible. Emplazo a la Junta de Gobierno y al Presidente que no cedan, que no entreguen la Universidad, que se paren de frente y defiendan la Universidad”, declaró Santana Andino.

Dijo que la carta de la Junta de Control Fiscal al gobernador Ricardo Rosselló emitida el pasado jueves implica más aumentos de matrícula, despidos de personal, eliminación de recintos, del sistema de retiro, el bono de Navidad y las exenciones, reducción drástica del plan médico, de licencias, entre otros.

“Quieren hacer inviable estudiar en la Universidad de Puerto Rico para la clase trabajadora y la gente de escasos recursos, quieren que los empleados que cobramos sueldos raquíticos también entreguemos beneficios que ya se han visto reducidos y pasemos hambre. No se lo vamos a permitir”, destacó la presidenta de la Heend.

Se supone que hoy viernes la Junta de Gobierno entregue a la Junta de Control Fiscal un plan fiscal enmendado que acomode esas nuevas exigencias requeridas la semana pasada. Ello después de cortarle miles de millones en el presupuesto universitario y de que se implantara un aumento a la matrícula que ha representado reducción de estudiantado porque no pueden pagar el alza.

“La Hermandad le exige a las autoridades universitarias que no se presten para este juego de la Junta de Control Fiscal, que ya hasta el representante del gobernador, Sobrino, ha dicho que son inviables. Que digan Carrión III y Natalie Jaresko cuál es su empeño contra la Universidad”, señaló.

Recalcó que la mayoría de las instituciones universitarias de Estados Unidos han revertido medidas fiscales que atentan contra el estudiantado y los empleados en reconocimiento de que no son prácticas saludables. Pero, aquí la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Puerto Rico están haciendo lo contrario para privatizar la UPR.

“La Hermandad va a encaminar una campaña contra la Junta de Control Fiscal para la que estamos exhortando que se una toda la comunidad universitaria y del pueblo puertorriqueño. Aquí se trazó la raya, basta ya de jugar con la educación”, sostuvo Santana Andino.

La Heend tiene una matrícula de poco más de cuatro mil integrantes en los 11 recintos de la UPR y la Administración Central. Es la organización que representa a empleados de oficina y técnicos en la institución universitaria.

Tabla de beneficios trastocados contra los empleados

No aumentos salariales desde 2013 No revisión del plan de clasificación y retribución de más de 40 años Eliminación de ascensos por no reclutamiento Eliminación de plazas (-16 %) Disminución de $200 a la aportación del plan médico Eliminación de diferenciales y bonificaciones Eliminación del exceso de 90 días del enfermito Eliminación del fondo especial de $540 Reducción del 50 por ciento de las exenciones de matrículas



Tabla de nuevas exigencias de la Junta de Control Fiscal

(carta al gobernador del 30 de agosto de 2018)