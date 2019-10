SAN JUAN – El director del Negociado federal de Investigaciones (FBI), Douglas Leff rechazó el lunes que se haya recibido informacion a este momento sobre actos violentos por parte de gangas.

“Entretenernos con rumores infundados solamente causa pánico, desasosiego y no sirve el interés mayor. Los puertorriqueños deben estar seguros de que todas las agencias de ley y orden hacen su parte para atender información fidedigna como corresponde. Seguiremos dando apoyo a las agencias estatales y federales en la lucha contra el crimen”, dijo Leff en declaraciones escritas.

La información de los supuestos incidentes violentos se dio a conocer por las redes sociales.

“Durante los pasados días ha circulado a través de las distintas plataformas sociales un mensaje alertando a no transitar entre varios residenciales del área metropolitana y la zona Norte de Puerto Rico. En el Negociado de la Policía atendemos toda amenaza o preocupación de este tipo con la responsabilidad y urgencia que amerita. Hemos tomado todas las precauciones necesarias para velar por la seguridad de los residentes y personas que transitan por los lugares que se mencionan en las publicaciones. Nuestro personal se mantiene realizando la vigilancia establecida y las distintas estrategias contenidas en los planes de trabajo. En este momento no podemos confirmar la veracidad del mensaje difundido. Sin embargo, estamos en la obligación de no ignorarlos y trabajar la situación diligentemente.

Mi llamado es a mantener la calma y a que cada ciudadano se sienta en la libertad de comunicarse con nosotros si conoce información sobre este tema que, ciertamente siembra preocupación y ansiedad entre los ciudadanos. Cualquier confidencia sobre este particular o la comisión de cualquier delito puede ofrecerse llamando al (787) 343-2020”, expresó por su parte el comisionado de la Policía, Henry Escalera.