SAN JUAN – Los alcaldes pertenecientes a la Asociación de Alcaldes le pidieron el martes, a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que no firme el Plan de Uso Territorial (PUT).

“Se hizo una petición, y la hice yo a nombre de todos los alcaldes y las alcaldesas, de que ella no firme el Plan de Uso Territorial y sus palabras fueron, me pare muy razonable”, dijo la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto en conferencia de prensa.

“Mi petición específica fue que no lo firmara porque era un plan que se había hecho sin que se siguieran los procesos mínimos de representación porque atentaba contra los recursos naturales y atentaba contra la autonomía municipal. Y mi petición explícita fue que no lo firmara y repito, su contestación específica fue me parece muy razonable, lo que se entiende como que no habrá de firmar el Plan de Uso Territorial hasta que no se dé un proceso democrático, participativo y de representación ciudadana y de todas las diferentes entidades, actores y actrices que están pendiente de eso”, añadió.

En cuanto a la Ley 29, el pago de los municipios a la Administración de Seguros de Salud (ASES) y el Pay As You Go, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario mencionó que la gobernadora buscará junto con todos los alcaldes opciones ante la Junta de Control Fiscal (JCF).

“El compromiso es que vamos a estar con ella llevando opciones porque, claramente, ella nos hizo saber que la ley tiene pocas posibilidades de sostenerse”, dijo la ejecutiva municipal de Loíza.

Además, se habló de los elementos básicos expresados por la alcaldesa de San Juan como servicios esenciales son salud, educación, retiro y la seguridad del país. Además se tocó el asunto de los niños con necesidades especiales.

En cuanto a la reunión con los alcaldes asociados, el presidente de ese organismo, el también alcalde de San Lorenzo José Román Abreu sostuvo que “fue una reunión de mucha apertura, de mucha sinceridad y esperamos se mantenga tanto la apertura como la sinceridad”.