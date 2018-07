Alcaldesa de San Juan recibe premio para la Justicia Económica

SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, fue galardonada con el Premio para la Justicia Económica de la “Southern Christian Leadership Conference que se llevó a cabo en Washington, D.C. El evento conmemora el 50 Aniversario de la Campaña contra la pobreza que estableció Martin Luther King, Jr.

“Recibo este premio en reconocimiento de las luchas que ha tenido que pasar el pueblo de Puerto Rico por la manera en que el gobierno federal respondió a la catástrofe del paso del huracán María. De la misma manera que el Doctor Martin Luther King, Jr. combatió la pobreza a la que el gobierno federal sometía a los negros en Estados Unidos, mediante un racismo institucional; los puertorriqueños tenemos que crear conciencia y luchar contra la pobreza a la que nos quiere someter este gobierno federal con la respuesta ineficiente y burocrática a los estragos de los huracanes Irma y María”, expresó Cruz Soto en declaraciones escritas.

El presidente y director ejecutivo de la “Southern Christian Leadership Conference”, Charles Steele y el presidente de la Junta de la organización, Bernard LaFayette le notificaron formalmente la otorgación del premio que no pudo recibir personalmente por encontrarse en los actos fúnebres de Petra Cepeda. El premio se entregó el viernes, 13 de julio durante el almuerzo y se proyectó un mensaje grabado de la Alcaldesa.

Cruz Soto dijo en un mensaje grabado que “tenemos que seguir luchando contra las injusticias y la pobreza sin utilizar la violencia. 50 años después, el trabajo del doctor Martin Luther King es más importante que nunca. No importa si se trata de un mexicano que agredieron con un ladrillo, mientras le gritaban que regresara a su país; o un niño negro que le dispararon porque sacó su celular; o la puertorriqueña que fue insultada por vestir la bandera de Puerto Rico. Todas esas expresiones de discrimen tienen el propósito de quitarnos lo mejor de quiénes somos. Por 50 años ustedes han luchado contra el discrimen y el odio de una manera no violenta que no significa debilidad. La no violencia es más difícil y requiere más valentía”.

“En momentos como este tenemos que escoger entre permanecer callados o convertirnos en cómplice de la injusticia. O tenemos que decidir, asumir la responsabilidad de enfrentar la injusticia. Yo tuve que contestarme esa pregunta en septiembre 20 y opté por decir la verdad y por sacer la cara por el país, por San Juan y por aquellos que estaban sufriendo por un gobierno y una administración federal que no supo y –no quiso- valorar nuestras vidas y nuestros derechos humanos”, concluyó.