Ángel L. Polaco Pizarro: Un atleta más allá de las rejas

Joel M. Gutiérrez Sanjurjo

Jóvenes Loiceños (Facebook)

Nota del editor: Esta es una entrevista al loiceño Ángel L. Polaco Pizarro, del Programa Atletas de Alto Rendimiento, en el Departamento de Corrección y Rehabilitación, y quien cumple una condena de 15 años en prisión. La entrevista fue publicada en la página de Facebook: Jóvenes Loiceños.

¿Cuál es tu nombre?

“Ángel L. Polaco Pizarro”

¿Qué edad tienes?

“Tengo 31 años de edad”.

¿Cuál es tu fecha de nacimiento?

“Nací el 21 de noviembre de 1986”.

¿Cómo se llaman tus padres?

“Mis padres son el Ángel L. Polaco Santana y María S. Pizarro Ayala”.

¿Estás soltero?

“Sí, soltero”.

¿Háblame de tus estudios?

“Comienzo mis estudios en la escuela Celso González Vaillant, en Loíza; termino el grado intermedio en la escuela Belén Blanco de Zequeira. En el octavo grado, ese mismo año, se me ofrece una beca deportiva para el Colegio de Saint Francis School, en Carolina, terminando así el octavo grado en ese colegio. Cursé mi noveno y décimo grado en el Colegio Bautista de Caguas, jugando así con varias estrellas actualmente del Baloncesto Superior Nacional (BSN) como: David Huertas, Ricky Sánchez y Peter John Ramos. Luego de ganar varios torneos importantes, tales como McDonald’s y Gatorade, y tener una buena ejecutoria en los torneos me ofrecen una beca para los Estados Unidos (Miami, Florida) Champagnat Catholics School in Miami, cursando el undécimo grado. Luego de terminar ese grado en el colegio, regreso al Colegio Bautista de Caguas terminando así mi décimo grado. Para el 2005-2006 comienzo mis estudios universitarios en la Universidad del Este, en Carolina. En mi primer año obtuve una buena participación al torneo de Liga Atlética Interuniversitaria de Puerto Rico (LAI). Para mi segundo año me ofrecen un contrato en la American University, en Bayamón, obteniendo la victoria. Previo a eso, ya me encontraba jugando en la Liga Superior, lo que se le llama Liga Juvenil Sub 21 y Sub 25. Para el 2007-2008, fui seleccionado en el Campamento de la Liga Superior de nuevo ingreso entre los mejores cinco del campamento Futuro Prospecto para la Liga Superior Nacional BSN. Fui invitado a estudiar en Market University en Milwaukee.

Al regresar de mis vacaciones, tuve un suceso con mi padre, obteniendo como resultado mi futuro tronchado. De camino a visitar a su abuela ocurre una situación (mi abuela fue mi madre de crianza). Antes de comenzar los estudios en Estados Unidos surge una problemática, en la cual se vio perjudicado mi padre y este servidor y me encontraron culpable sentenciándome tres años de probatoria. Pierdo en ese momento mi enfoque en el arca del deporte, junto con ese suceso y con lo que se vivía en el pueblo de Loíza. La tragedia había tocado las puertas de mi familia; pensando que hacía bien las cosas tomé decisiones y errores que me han costado lo que hoy en día soy”.

Relata Polaco que al estar en prisión es donde más se piensa. Niños que dejó pequeños y no los reconoce. “Esto es parte de lo que se pierde al estar tanto tiempo en prisión”, dice Polaco. Como de igual importancia lo es la pérdida de sus familiares más cercanos, como el fallecimiento de su abuela Elba Santana Morales, al igual que pérdidas de tíos y primos. Para Polaco es doloroso saber que “en cierto momento tú podrías dar la vida por ellos, pero al uno encontrase en estas circunstancias no nos queda nada mejor que mantener (Polaco en ese momento no aguantas sus sentimientos y comienza a llorar) los recuerdos positivos y llevarlos al corazón”.

¿Cuánto tiempo llevas aquí?

“Llevo 10 años en prisión, de 15 años de sentencia”.

¿Qué cambiaría de tu vida en estos momentos?

“Cambiaría las situaciones habidas en Loíza, por la simple razón de que cuando te encuentras en la calle tienes enemigos, pero cuando Dios te brinda la oportunidad de estar preso es para que así recapacitemos sobre nuestro modo de ver la vida; vida que Dios nos regala. Luego cuando dos enemigos se encuentran en la prisión y tienen una plática encuentran que hay solución y llegan a ser buenos amigos, inclusive descubren que son hasta familia, eso solamente lo puede hacer Dios por sus senderos misteriosos”.

¿Quisiéramos escuchar un mensaje para todos los que están leyendo esta entrevista y para los jóvenes loiceños?

“Hermanos de mi querido pueblo, un pueblo suprimido, marginado, pero decente y enorme en sus tradiciones; si percibes y te das cuenta que aunque parezca que no tenemos nada, sí tenemos mucho y tanto que un millonario con todos sus millones podría tener. Nuestras costas, cultura y un pueblo que siempre ha sido cobijado y refugiado por la misericordia de Dios. Si observas a tu alrededor te darás cuenta que si tenemos mucho por hacer en nuestro pueblo y por nuestros jóvenes, si nos sentamos a dialogar y sentar nuestra diferencias, todo tiene una solución y nuestro pueblo crecerá aún más a nivel social, reconocimiento cultural, sin dejar atrás la parte más importante el turismo. Damos lo poco que tenemos a nuestros visitantes, pero somos gente humilde y desde ese punto de vista si todos mantenemos un ambiente sano tendremos el Loíza que nuestro abuelos han deseado. Todo está en nuestras manos”.

Próximamente habrá un torneo con 11 países internacionales en la isla de Vieques de lo cual si el Programa Atletas de Alto Rendimiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico obtiene la cuarta posición estaría representando la isla a nivel internacional.