LOÍZA – La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes emitió unas declaraciones en la mañana de hoy con relación a la amenaza que representa el fenómeno metereológico denominado ‘Dorian’. “Ante esta nueva situación que Puerto Rico debe enfrentar, recordamos que para la onda más reciente que tuvimos, hace apenas unas semanas, en Loíza ubicamos nuestro Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en la casa parroquial, gracias al P. Rocendo Herrera, nuestras facilidades están destruidas y la Casa Alcaldía tiene serias grietas y daños causados por el Huracán María”.

La alcaldesa ha sido consistente en que Loíza necesita unas facilidades aptas para ubicar a la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME), ya que las instalaciones actuales, que estaban ya deterioradas, se afectaron aún más luego del paso de los huracanes Irma y María. De igual manera, se necesita espacio para el personal que conforman el COE. Se ha identificado la Escuela Carlos Escobar López, ya cerrada por el Departamento de Educación (DE), para ubicar dichas facilidades. La estructura cuenta con más de 50 salones distribuidos en tres pisos y acceso a dos vías públicas distintas.

Nazario Fuentes añadió que “en Loíza aún quedan 49 familias viviendo bajo toldos plásticos que hemos tenido que sustituir, porque se deterioran rápidamente. También tenemos casas de cemento con problemas de filtraciones”. En Loíza se agrava la situación la situación por la gran cantidad de personas que viven cerca de las costas y que también deben ser desalojadas en caso de que Dorian pase Puerto Rico o cerca de nuestras costas. De abrirse un refugio, sería bajo las mismas condiciones y tal vez sin luz, cuando Loíza podría contar con un lugar resiliente, un lugar seguro para estas personas.

“Nosotros tenemos todo para convertir la cerrada Escuela Carlos Escobar López en un refugio con energía solar, focos solares, sistemas de agua, baños con duchas y seguridad. Lamentablemente, las actitudes revanchistas y politiqueras de algunos han incidido en que mi pueblo cuente con lo que hemos llamado un ‘super refugio’, pues seis meses de cada año estamos en temporada de huracanes”, argumentó la Alcaldesa.

La propuesta del Municipio permitiría además que ante cualquier eventualidad, los estudiantes puedan regresar a sus escuelas con prontitud. “Cuando algo es bueno para nuestro pueblo, no me detengo, sigo dando la lucha. Nuestra propuesta no limita que otras iniciativas, como el Centro de Servicios del Departamento de Estado estén en dicha Escuela Carlos Escobar. Ya nuestra gobernadora Wanda Vázquez ha dicho que no es política, en eso confiamos para que nuestra solicitud se vea objetivamente y con la sensibilidad que requiere tan importante asunto. Llegué Dorian o no llegue, #LoízaNecesitaSuRefugio. Solicitamos ese espacio de la Escuela Carlos Escobar para convertirlo en nuestro Centro de Seguridad.Mañana será un día decisivo”, finalizó Nazario Fuentes.