Anuncian alianza poderosa entre el deporte y la salud

SAN JUAN – First Medical Health Plan, Inc., y el Baloncesto Superior Nacional (BSN) se unen en la poderosa alianza BSN Presenta: First Medical en la Comunidad a beneficio de las familias participantes a través de clínicas de salud y deportivas. Esta serie de eventos comunitarios se llevarán a cabo gratuitamente en diferentes municipios entre los meses de julio a septiembre de este año.

First Medical Health Plan, Inc., se une al Baloncesto Superior Nacional para llevar a cabo clínicas deportivas y de salud a beneficio de niños, jóvenes y adultos.”

“La salud de nuestros niños, jóvenes y adultos siempre ha sido nuestra prioridad, enfocándonos en promover la prevención a través de estilos de vida saludable, y de esto se trata BSN Presenta: First Medical en la Comunidad. Este esfuerzo colaborativo reforzará el que las familias conozcan prácticas efectivas de nutrición, actividad física y salud emocional. Qué mejor manera que hacerlo que junto a los destacados deportistas del Baloncesto Superior Nacional.”, comentó el señor Francisco Javier Artau, presidente de First Medical Health Plan, Inc.

BSN Presenta: First Medical en la Comunidad impactará diversas comunidades a través de una serie de eventos enfocados en la salud física y emocional de todos los miembros de la familia. Cada evento contará con clínicas de baloncesto, charlas motivacionales y psicológicas, nutricionistas, meriendas saludables, obsequios y más.

El reconocido exjugador de baloncesto, Mario Butler, estará encargado de dirigir los eventos a llevarse a cabo en los pueblos de San Germán, Aguada, Ponce, Fajardo, Bayamón, Arecibo y Quebradillas. Cada evento, contará además con la participación de destacados jugadores del Baloncesto Superior Nacional, miembros de los equipos de dichos municipios.

“Con esta iniciativa, First Medical y el BSN reafirman su compromiso con la comunidad puertorriqueña. Como la principal liga deportiva del país, el BSN tiene la oportunidad de ser un agente de cambio social y comunitario, y nos enorgullece poder cooperar en este proyecto con First Medical, una empresa puertorriqueña que comparte nuestra visión y valores.”, mencionó el licenciado Fernando Quiñones, presidente del BSN.

Para información adicional y mantenerse al tanto de las fechas, lugares y otros detalles de los eventos, el público puede seguir las páginas de Facebook: First Medical Health Plan, Inc., y el Baloncesto Superior Nacional.