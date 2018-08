Aseguran en vista pública, comunidad de Loíza es olvidada por el gobierno

SAN JUAN – Como “una comunidad olvidada y hasta inexistente para las agencias de gobierno”, Así describió el martes, la portavoz de los residentes de la Comunidad Villa del Carmen en Loíza, Sonia Martínez quien, a su vez, hizo un llamado a que las agencias pertinentes visiten el sector y observen las grandes necesidades y carencias que sufren los que allí viven.

El reclamo fue expresado mientras la líder comunitaria testificó ante la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Noreste presidida protempore por el representante, Ángel Bulerín Ramos, que por orden de la Resolución de la Cámara 69, investiga el estatus de la titularidad de la finca donde están enclavadas las comunidades Villa del Carmen, Pompeya y Estancias del Río.

“Yo como líder de la comunidad lo estoy pidiendo. Entró usted Representante y de ahí nadie más y he enviado cartas a muchos sitios. Hay muchos niños… y la mayoría ni estudian porque no pueden salir de la comunidad. (Después de los huracanes Irma y María) mucha gente todavía no ha podido terminar sus casas y van a los sitios a pedir ayuda y se la niegan y les dicen que esa comunidad no existe, Villa del Carmen. Piensan que todo eso es Estancias del Rio. Yo los mando al Departamento de la Familia para que le den ayudas y no se las dan porque piensan que son de Estancias del Rio o Pompeya. El Municipio entra a recoger la basura, más nada”, adjudicó Martínez en declaraciones escritas.

“Uno de los propósitos de convocar esta vista pública es precisamente para corregir que las agencias con injerencia trabajen con estos problemas. Definitivamente no podemos permitir que estas comunidades se mantengan en el limbo. Nuestro compromiso es trabajar en esa dirección… que se pueda corregir esa situación. De hecho hay una medida del presidente de la Cámara, el Proyecto 1606 que está para la firma del Gobernador que es el mecanismo que estará facultando al Secretario de la Vivienda otorgar los títulos de propiedad”, dijo el legislador.

Mientras, que la secretaria auxiliar de la Secretaría de Gerencia y Desarrollo de Proyectos del Departamento de la Vivienda, Niurka Rivera Rivera, respaldó la investigación y explicó que en el 1989, se creó el Programa de Vivienda Permanente para los Damnificados del Huracán Hugo, del cual se benefició Loíza, y que a través de los años el Departamento ha querido atender el problema de los estos terrenos que no constan inscritos a través de su Agencia, así como la ocupación de viviendas en contra de las disposiciones del Programa y las estructuras.

Según señaló la funcionaria, “bajo el esquema legal vigente en Puerto Rico, tanto la ocupación no autorizada de viviendas como el abandono de estructuras han dificultado la concesión de títulos bajo el mencionado Programa. Pero ya estamos trabajando en ello y con la firma del Proyecto 1606 lo podemos proseguir”.

Ante ello, Bulerín Ramos dijo que “han pasado 30 años y al día de hoy muchos de los que ocupan esas propiedades son los hijos o familiares de los herederos originales. Debido al abandono, en muchas residencias se encuentran personas no autorizadas ocupándolas”.

Incluso, Martínez amplió que en la comunidad Villa del Carmen hay 69 casas, de las cuales ocho están en una zona inundable y 20, que alegó se le otorgaron los títulos de la propiedad pero que nunca las vivieron, están abandonadas, además de que algunos de los titulares tienen otras propiedades en Loíza y San Isidro.

“No sé cómo esas personas tienen títulos de la propiedad si no viven en las comunidades. Las personas se fueron y los terrenos están perdidos”, dijo.

A esos efectos, tanto Bulerín Ramos como Rivera Rivera expresaron la importancia de que se investiguen los procesos para emitir los títulos de propiedad de esas residencias. Finalmente, el Representante indicó que citará al Municipio de Loíza para una Vista Ejecutiva próximamente.