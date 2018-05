Astronomers Without Borders y CienciaPR entregarán telescopios a 20 escuelas en Puerto Rico 

SAN JUAN – A partir de este verano, niños en todo Puerto Rico podrán explorar el espacio desde sus escuelas. La organización sin fines de lucro Astronomers Without Borders (Astrónomos Sin Fronteras) y Ciencia Puerto Rico (CienciaPR) distribuirán telescopios donados a 20 escuelas de bajos recursos en Puerto Rico. Además de los telescopios, las escuelas recibirán “El universo a tus pies”, una colección de actividades de astronomía en español para niños y el salón de clase, y planisferios o mapas celestes para ayudar a identificar estrellas y constelaciones visibles. Todo esto es parte de una nueva iniciativa colaborativa llamada “Astronomía al Servicio”, que busca promover la educación, la exploración científica y la participación ciudadana.

Durante la semana del 14 al 18 de mayo de 2018, Mike Simmons, presidente de Astronomers Without Borders, junto con la Dra. Greetchen Díaz, directora de educación científica de CienciaPR, y representantes de la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico visitarán las escuelas para entregar los materiales y lanzar la iniciativa. La renombrada astrofísica puertorriqueña, Dra. Wanda Díaz Merced, colaboradora clave del proyecto y parte de la Oficina de Astronomía para el Desarrollo de la Unión Astronómica Internacional, también participará en las visitas escolares.

“En nuestra experiencia, programas como “Astronomía al Servicio” brindan esperanza en tiempos difíciles. Astronomers Without Borders quiere demostrarle a la gente de Puerto Rico que no están solos mientras reconstruyen sus comunidades”, dijo Simmons. “La astronomía no es solo una fuente de esperanza, sino también de inspiración. Proporciona un laboratorio natural, así como una introducción a muchos campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés”, agregó.

“Este proyecto proporciona nuevos recursos educativos para usar en el salón de clase y también conectará a estudiantes y maestros con una red de científicos puertorriqueños y aficionados a la astronomía que los alentarán y capacitarán en su búsqueda para aprender más sobre el universo y el mundo que los rodea. “, dijo la Dra. Greetchen Díaz de CienciaPR.

Astronomers Without Borders recaudó más de $ 3,000 en donaciones a través de una campaña de crowdfunding para la compra de los telescopios. También recibieron donaciones de libros de astronomía y otros recursos en español de la Sociedad Astronómica del Pacífico, la Compañía David Chandler, Big Kid Science y Edward Gomez.

Una vez entregados los telescopios, voluntarios de la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico brindarán apoyo para el uso de los telescopios y la organización de noches de observación astronómica. Durante el próximo año, CienciaPR servirá como enlace para las 20 escuelas participantes, coordinando visitas de astrónomos y otros científicos, apoyando en el establecimiento de clubes de astronomía y en el uso de los telescopios en las aulas, y celebrando las actividades estudiantiles a través de su red y canales de redes sociales. Los maestros de las escuelas participantes también serán invitados a participar en los talleres Ciencia del Servicio, de CienciaPR, que capacitan a los educadores a incorporar el aprendizaje basado en proyectos (PBL, por sus siglas en inglés) en su enseñanza y para hacer la ciencia relevante a la vida de los estudiantes al incorporar desafíos y ejemplos observado en sus comunidades y alrededores.

El grupo visitará escuelas en los municipios de Guaynabo, Toa Baja, Naranjito, Barranquitas, Yabucoa, Humacao, Juncos, Patillas, Guayama, Vieques, Lajas y San Juan. Varias de las escuelas participantes son parte del Instituto Nueva Escuela, una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar los resultados académicos y socioemocionales de los estudiantes puertorriqueños a través de la implementación de la educación Montessori en el entorno de las escuelas públicas.