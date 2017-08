Canóvanas recibe $40,000 para mejoras a biblioteca del barrio Campo Rico

CANÓVANAS – La alcaldesa del Municipio de Canóvanas, Lornna J. Soto Villanueva, anunció hoy asignaciones por $40,000 para mejorar los servicios prestados por la Biblioteca Municipal Abel Santos Pastor Torres del barrio Campo Rico.

Con estas asignaciones mejoramos los servicios prestados por esta biblioteca del barrio Campo Rico para el beneficio de sus residentes y comunidades aledañas y ampliamos sus ofrecimientos en un ambiente de mayor comodidad y con tecnología de avanzada.”

“Con estas asignaciones mejoramos los servicios prestados por esta biblioteca del barrio Campo Rico para el beneficio de sus residentes y comunidades aledañas y ampliamos sus ofrecimientos en un ambiente de mayor comodidad y con tecnología de avanzada”, expresó la Primera Ejecutiva.

La primera de las asignaciones fue por $25,000 mediante la Ley 86 del 20 de junio de 1955 de Ayuda Estatal para Bibliotecas Municipales, Grupos Comunitarios y Consorcios a través del Departamento de Educación.

Esta asignación será complementada por un pareo del Municipio de Canóvanas de $7,475 para mejorar la estructura de la biblioteca y adquirir equipo tecnológico. Entre las mejoras figuran la instalación de ocho unidades de acondicionadores de aire tipo ¨inverter¨, pintar el exterior e interior de la biblioteca, la adquisición de una computadora portátil y una batería de resguardo.

La otra asignación fue de $15,000 y fue hecha bajo la Ley Federal de Servicios Bibliotecarios y Tecnología (Library Services and Technology Act – LSTA, PL 104-208) otorgada por el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (Institute of Museums and Library Services) a través del Departamento de Educación de Puerto Rico.

Estos fondos están destinados para ofrecer talleres educativos, adquirir tabletas electrónicas, mesas plegadizas y materiales de oficina.

Con esto completamos un ciclo de mejoras a las tres bibliotecas municipales donde los últimos tres años se han invertido cerca de $150,000.

Se exhorta a la ciudadanía a utilizar las bibliotecas que ubican en las comunidades Campo Rico, La Central y San Isidro con horario de lunes a viernes de 8:00am a 4:30 p.m.

Para información favor de comunicarse al (787)957-2768.