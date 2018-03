Carlos Mojica y su salsa caliente

Vicente Toledo Rohena

Es un salsero que nació en New Jersey, pero que por sus venas corre sangre cangrejera. Su padre siempre procuró transmitir el legado boricua, y Carlos Mojica lo asimiló muy bien. El resultado un cantante agarrado de sus fuertes tradiciones, que pone un toque personal en los temas que presenta a los amantes de éste género.

“Cuando era pequeño, naturalmente me gustaba la música americana. Eso era lo que más se escuchaba por allá. Pero mi papá y mi tío se criaron con Frankie Ruiz, fueron a la escuela juntos allá… su música siempre se escuchaba mucho en New Jersey. Aunque ya Frankie estaba en Puerto Rico, papi siempre escuchó su música y yo le puse más atención. Cuando yo cogí en mis manos un disco de Frankie, decidí que quería aprender más de eso que llamaban salsa. Y fue a los 13 años que me enamoré de la salsa”, recordó Mojica que reside en la Florida.

El cantante actualmente trabaja con su proyecto musical, la orquesta ‘Sonido criminal’ –grupo que llamó así por la fuerza vocal e instrumental, aparte de la cadencia musical de los arreglos- como él mismo asegura.

“Tengo en agenda lo que será mi tercer disco (piensa grabarlo este año o sino a principio del próximo) y estoy promocionando tres sencillos que posteriormente estarían en esa producción… los temas ‘407’, ‘Volver a empezar’ y ‘El criminal’. Música brava pensando en el bailador y quien atesore la buena salsa. Con un sonido fuerte y arreglos fuertes”, explicó el salsero que cuenta con dos producciones musicales ‘Crime pays’ y ‘Competencia es ninguna’.

A principios del 2000, Mojica se mudó a Los Ángeles, donde fue cantante principal de El Conjunto Amistad, de Johnny Polanco, una banda muy popular en la costa oeste de Estados Unidos. También, pulió sus quilates vocales realizando coros para las orquestas de Lalo Rodríguez, Tito Nieves y Chamaco Rivera, entre otros.

Mojica aseguró que su mayor influencia en la salsa es Frankie Ruiz y siente una admiración y respeto por su padrino musical, el cantante salsero Frankie Vázquez, persona que me lo recomendó para la orquesta de Polanco.

“La salsa está más viva que nunca. Por lo menos en Florida el género está bien activo. Como saben, allá hay muchos boricuas, además, muchos latinos que gozan y apoyan el género. Donde quiera hay conciertos, presentaciones. En Orlando, Miami, y otras partes. En mi caso, me mantengo viajando mucho a México, donde tengo una presentación ahora en mayo”, dijo Mojica que ha estado con su sabor en Cuba, Colombia y Panamá.

El cantante salsero también retomó sus estudios actorales y estará presenta en dos producciones cinematográficas independientes, ‘Shaman’ y ‘Hollywood hurts’, desde mediados del mes de marzo.