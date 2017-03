Carlos Zahed Giovannetti Cruz: MVP de la vida y del baloncesto

Héctor J. Álvarez Colón

CAROLINA – Historias que motivan a seguir hacia Adelante; así es la del niño de 11 años y residente de Carolina, Carlos Zahed Giovannetti Cruz.

Su historia va más allá de una limitación física, es simplemente un ejemplo de superación y de estímulo para todos los niños de su edad.

Carlitos, como le llaman sus allegados, nació con agenesia del antebrazo. “Cuando el feto se estaba desarrollando dentro de la barriga de su mamá, por las bandas de ultrasonido no se desarrolló la mano; no fue algo congénito. Ya él venía con la mano y no se le formó por eso. Nos dimos cuenta ya a los cuatro o cinco meses”, explicó su orgulloso padre, Carlos Giovannetti.

Actualmente Carlitos cursa su sexto grado en el Colegio De Diego en Carolina y es parte del equipo de baloncesto. El equipo fue campeón del a Liga de Colegios Católicos, terminando con un record invicto de 13-0. Él fue escogido en la serie final como el Jugador Más Valioso.

“Me interesó el baloncesto viendo los juegos desde pequeño”, dijo Carlitos quien aseguró le gustaría seguir jugando en el futuro, llegar a ser parte de la National Basketball Association (NBA) y pertenecer al equipo de los Cleveland Cavaliers. Aunque también le interesa estudiar ingeniería civil, una vez se gradúe de grados superiores.

“Yo me atrevo a jugar lo que sea, porque me gusta. El entrenador (del equipo) es muy bueno conmigo y mi familia me apoya mucho”, señaló el niño de 11 años.

Su padre manifestó que mientras Carlitos ha ido creciendo se ha desarrollado en el deporte. “Él jugó muchos años soccer, pista y campo, luego voleibol y ahora baloncesto con el Colegio De Diego en Carolina. En el equipo de soccer fue portero y bolea muy bien en el voleibol, por lo que la manita no ha sido impedimento”, explicó.

Por otro lado, su abuelo, quien lo acompañó en la entrevista, destacó que su nieto también es un gran pianista, y tiene muy buenas destrezas tocando la pandereta.

Asimismo, Carlitos manifiesta un alto grado de madurez, muestra de ello lo es cuando sus amiguitos le cuestionan por qué no tiene una mano, a lo que él solo responde: ‘’nací así”.

Por consiguiente, aprovechó para enviar un mensaje a otros niños que tengan alguna limitación física resaltando “que sigan adelante, que jueguen lo que les guste y que no tengan miedo de ser ellos mismos. Sin olvidar estudiar”.