Carrasco López Funeral Home renueva sus facilidades y compromiso con la ciudadanía (VIDEO)

SAN JUAN – Por más de tres décadas de noble tradición familiar, Carrasco López Funeral Home, le ha servido con amor y dignidad a Humacao y la zona este de Puerto Rico. Desde sus inicios en 1981, sus fundadores, el señor Luis López y su señora esposa, Vidalina Torres (que en paz descansen), forjaron la que es hoy una cultura de servicio funerario única en su clase. La sencillez, la humildad y el deseo de ofrecer el mejor servicio posible, por encima de intereses económicos, les ganaron a ambos la confianza del pueblo.

Sus hijos, Adilsa, Adaline, Adalberto y la primerísima actriz humacaeña Adamari López dirigen los destinos de la funeraria del pueblo con un grupo selecto de empleado, con el mismo propósito y compromiso de sus fundadores. Carrasco López Funeral Home continúa hoy día su tradición familiar de excelencia, ofreciendo los mejores, más completos y económicos servicios funerarios y con el sentido de respeto, dignidad y calidad de antaño.

Adamari indicó que se están dando los últimos toques a la fachada de la nueva y recientemente remodelada funeraria, por lo que le invitan al público a visitar las facilidades a admirar las comodidades que se brindan. Convenientemente ubicados en el corazón de Humacao, en la Calle Cruz Ortiz Stella 107 Sur, con amplio estacionamiento equipado con cámaras de seguridad excelente iluminación, cómodas salas, amplias capillas, elegante recibidor (lobby) todo siempre impecable para el confort de los visitantes y sus familiares. Igualmente cuentan con un excelente servicio de floristería.

“En nuestro afán de ofrecerle los más alto estándares de calidad, distinción y solemnidad incorporamos nuevos vehículos coche floral y fúnebre color negro de la línea Jaguar, por lo que somos la primera y única empresa en Puerto Rico que ofrece este servicio de coches de lujo en sus servicios. Además tenemos la opción de seleccionar la elegante flota de coches florales y fúnebres blancos, color que simboliza la paz” añadió Adamari.

También se ofrece servicios de capillas, cafetería, guagua de anuncios, música para sepelios, recordatorio, libro de firmas, médico para certificaciones de muerte, servicio de vigilancia 24 horas/7 días a la semana, lápida, ropa para difuntos, embalsamadores, empleados profesionales uniformados, traslados desde E.U. y de cualquier parte del mundo hacia P.R. y viceversa, monitores digitales para presentación de fotos y más.

“Oriéntate sobre nuestros pre-arreglos, servicios funerales y cremaciones al (787) 852-1378 o (787) 285-6279. En esos momentos de aflicción, somos su opción de confianza, ofrecemos los mejores precios y mejoramos cualquier oferta. Aceptamos los principales planes y seguros funerales” informó el Dr. Adalberto López.

Más información en las redes sociales de Carrasco López Funeral Home:

Facebook: https://www.facebook.com/CarrascoLopezFuneralHomeHumacao/

Twitter: @CarrascoLopezFH https://twitter.com/CarrascoLopezFH

Instagram: @CarrascoLopezfuneralh https://www.instagram.com/carrascolopezfuneralh/

Email: carrascolopezfuneralhome@gmail.com

VIDEO: La generación de oro 40/60. Carrasco López Funeral Home



Carrasco López Funeral Home