Ceiba ya tiene luz 100%

Héctor J. Álvarez Colón

Hector.alvarez@presenciapr.com

CEIBA – “Yo tengo el 100% de luz ya en el municipio”, así lo aseguró a este medio el acalde de Ceiba, Ángelo Cruz Ramos, quien continúa trabajando para reconstruir su municipio a más de seis meses del paso del huracán María por la isla. Entre los trabajos se encuentran la reconstrucción de los gazebos en la playa Los Machos; la instalación de cuatro kioscos de comida, un área de juegos, un mirador y un marlín de 15 pies de altura en lo que será la Guarida del Marlín. Además, se están evaluando todas las instalaciones deportivas y están en espera del reembolso de FEMA para comenzar trabajos de reconstrucción en el municipio.

En febrero pasado, el entonces director ejecutivo interino de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Justo González, anunciaba que ya se había energizado la línea 3100 de 38,000 voltios, que discurre desde el Centro de Transmisión de Sabana Llana hasta Fajardo y termina en Ceiba, restableciendo así el servicio eléctrico a cientos de familias del noreste de la isla.

“Ahora estamos en la reconstrucción de la Playa los Machos construyendo unos gazebos en cemento. El huracán María me llevó 16 gazebos que ya estaban en la playa. Como eran madera ahora los estamos haciendo en cemento (que ya se encuentran en etapas finales de construcción). Estos se abrirán junto con seis baños”, explicó Cruz Ramos.

Se están realizando gestiones para reconstruir los hogares de sobre 40 familias en la comunidad Punta Figueras.”

De igual manera, el alcalde agradeció la visita del actor puertorriqueño Osvaldo Ríos quien junto a la fundación Yo No Me Quito estará realizando gestiones para reconstruir los hogares de sobre 40 familias en la comunidad Punta Figueras. En esa comunidad viven personas desde hace más de 60 años y no cuentan con título de propiedad, debido a que está cerca de una zona marítimo terrestre. Sin embargo, el alcalde enfatizó que esa ha sido el área de residencia de esas familias y buscará la forma de ayudarlos. El huracán María devastó la zona.

“En estos momentos estamos evaluando unas cuerdas de terreno que están adyacentes a esa área y estamos haciendo gestiones para ver si nos otorgan esos terrenos para reubicar esas 40 familias”, sostuvo el primer ejecutivo municipal ceibeño.

Según Cruz Ramos, desde hace unas semanas el municipio se encuentra 100% energizado, aunque hay zonas que tienen intermitencia de servicio. Asimismo, recalcó que se estuvo entregando sobre 200 estufas de gas y filtros de agua en diferentes barrios.

“Hemos tomado adiestramientos con FEMA que se da todo los años en Estados Unidos, esto para corroborar información nueva y nuevas alternativas. En Ceiba -con esta emergencia- repartimos sobre 80,000 suministros entre alimentos y agua. La recuperación de nuestro municipio fue bastante rápida. Entendemos que estamos completos y preparados para la próxima temporada de huracanes”, puntualizó Cruz Ramos.