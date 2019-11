SAN JUAN – El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), José Ariel Nazario dijo el miércoles, que la determinación de descertificar al ahora exaspirante a la alcaldía de Humacao, Narden Jaime Espinosa “no fue a propósito”.

“No fue a propósito, no hubo agendas escondidas, ni hay tiempo escondido, ni nada por el estilo”, dijo Nazario a preguntas de la prensa.

“La génesis de todo esto, y recuerden bien claro, yo certifiqué a Nardem Jaime Espinosa, yo lo certifiqué el 7 de octubre”, añadió al asegurar que, sobre la investigación al otrora pre candidato “yo no lo sabía”.

La jueza superior de Humacao, María Teresa Ubarri Baragaño declaró ha lugar la solicitud del Partido Popular Democrático, para descalificar como candidato a la alcaldía de Humacao al exrepresentante Narden Jaime Espinosa.

“Como expresamos anteriormente, los partidos políticos poseen amplia libertad para seleccionar a las personas que habrán de representar públicamente los principios básicos de su organización en los comicios electorales; poseen además autonomía en cuanto a la determinación de la idoneidad de los aspirantes a un cargo público electivo bajo su insignia. Esto es, los partidos tienen la facultad de no calificar o descalificar a una persona que desee ser aspirante a candidato para un puesto público electivo por ese partido, si este no cumple con los reglamentos de la colectividad. La omisión del señor Narden Jaime, de proveer la información en torno a los hallazgos que fueron referidos al Departamento de Justicia por el Contralor Electoral, es una violación al Reglamento del Partido Popular Democrático y de acuerdo a los Artículos 8.001 y 8.020 del Código Electoral procede su descalificación como candidato a la alcaldía del Municipio de Humacao por el Partido Popular Democrático”, expuso la jueza superior en su sentencia.

Jaime Espinosa fue descalificado como candidato por el PPD, porque supuestamente mintió en el formulario que tenía que presentar para validar su aspiración. El exrepresentante no informó que era objeto de una investigación.

En su defensa, Jaime Espinosa argumentaba que no tenía conocimiento del referido por parte de la Oficina del Contralor Electoral al Departamento de Justicia, referente a su Comité Político. Alegó además que las supuestas irregularidades no se le pueden adjudicar a su persona, sino a su Comité de Amigos.

“Las actuaciones del señor Narden Jaime no son cónsonas con el reglamento del PPD y el querellado es un candidato que representa al PPD, por lo que de acuerdo al Artículo 8.001 del Código Electoral procede la descalificación del señor Narden Jaime Espinosa. Distinto sería el caso si la aspiración del señor Narden Jaime para el cargo de Alcalde de Humacao no estuviera cobijada bajo el emblema del Partido Popular Democrático. Sin embargo, ese no es el caso, pues representa a dicha colectividad y es una Elección Especial para una vacante que pertenece al Partido Popular Democrático”, expuso la jueza.

Ahora, le corresponde a la Comision Estatal de Elecciones eliminar el rostro de Jaime Espinosa de la elección especial que se realizará el 10 de noviembre.

Aspiran a la posición, el alcalde interino, Luis Raúl Sánchez Hernández, Julia Acosta Ortiz y Zayra Delgado.