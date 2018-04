Como un balde de agua fría: Nueva ronda de cierre de escuelas

Redacción Presencia

CAROLINA – Desde agosto de 2018, 283 escuelas (hasta el cierre de esta edición) serán consolidadas por el Departamento de Educación (DE). Según la agencia y su secretaria, Julia Keleher, esta nueva ronda de cierre de planteles escolares es basada en diversos factores, individuales o combinados, tales como: matrícula, bajo por ciento de utilización de su capacidad de espacio, condiciones de la planta física, zonas de incidencia criminal, distancia, accesibilidad, aprovechamiento académico y servicios a estudiantes de educación especial.

Con este cierre, solo 828 escuelas estarán atendiendo a la población estudiantil a partir del próximo semestre escolar.”

En Humacao, el alcalde, Marcelo Trujillo Panisse, tronó contra la secretaria de Educación, y le exigió que sea clara en los planteamientos sobre los criterios que utilizó para el cierre de cuatro (4) planteles educativos en ese municipio.

“Siento indignación de cómo se han tomado las decisiones del cierre de escuelas en Humacao, sin vistas públicas, sin escuchar la comunidad escolar, sin escuchar a los miles de padres y madres afectados por decisiones como estas. Nunca me ha caracterizado ser un alcalde de controversia, pero tengo el deber de representar con voz fuerte a mis compueblanos, y exigir que nos definan los elementos que utilizaron para tomar unilateralmente la decisión del cierre de las escuelas Luciano Ríos, Pepita López, José Torro Ríos y Manuel Surillo, además de la escuela Cruz Ortiz Stella que aparentemente cerró, según ellos, a consecuencia del huracán María”, sostuvo Trujillo Panisse.

Mientras, en Trujillo Alto, ante el posible cierre de siete escuelas en el municipio de Trujillo Alto, el alcalde de este ayuntamiento, José Luis Cruz, reclamó a Keleher que se paralice el cierre de las mismas, hasta tanto no se establezca un plan coordinado con la administración municipal en donde se evalúe todos los criterios y así, tomar decisiones responsables en beneficio del estudiantado.

El alcalde afirma que la decisión es una desproporcionada, ya que en la zona rural, que cuenta con alrededor de 22,000 mil habitantes, se pretende dejar solo una escuela y trasladar todos esos estudiantes a escuelas ubicadas en el barrio Pueblo, en donde según explica, que además de crearle a los residentes del campo un problema de logística y transportación, también crea un conglomerado grupo en área del pueblo, lo que provocaría una gran congestión vehicular, ya que en esa zona están las escuelas receptoras, Andrés Valcárcel, Tulio Larrinaga y Medardo Carazo, que estarían recibiendo aproximadamente 2,000 estudiantes en total.

Por otro lado, en Naguabo se realizó una manifestación pacífica en la escuela José R. Agosto del barrio Mariana, debido al anuncio del cierre de ese plantel para el próximo semestre escolar. El alcalde de ese municipio, Noé Marcano, sostuvo que es injusto y no se fundamenta el cierre, sin embargo, enfatizó que hay que establecer planteamientos válidos ya que “algunas tendrán que cerrar”, porque será bien difícil justificar que permanezcan abiertas.

“Aquí (escuela José R. Agosto) el único defecto es la planta física, que sabemos que no está en la mejor condición. Ese es el argumento que está usando el DE para llevar a cabo el cierre”, explicó el alcalde. “Yo no defiendo administraciones, yo defiendo a mi pueblo. Quien votó por mí fue el pueblo y no importa quién esté (en el poder) sean rojos, verdes o azules, lo que es injusto es injusto. Y vamos a ir a donde tengamos que ir, como hicimos en el pasado. No puedo decirle que vamos a salir airosos, ya que es algo que viene sucediendo desde el cuatrienio pasado”, puntualizó Marcano.

