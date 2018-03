Con otra oportunidad: FEMA extiende fecha límite

Redacción Presencia

redaccion@presenciapr.com

CAROLINA – Ante la desinformación y la cantidad de personas que aún no habían podido solicitar ayuda, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) extendió la fecha límite para que los individuos y familias soliciten asistencia individual hasta el 18 de junio de 2018.

En entrevista con este medio, Jo-Ann Díaz Arroyo, especialista de FEMA, sostuvo que es de suma importancia que las personas afectadas por el huracán María llenen la solicitud de ayuda y, además, aclaró que aunque el sistema le indique que solo cualifica para un préstamo, la persona debe seguir con el debido proceso. Por ejemplo, luego de solicitar asistencia de FEMA, la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA, por sus siglas en inglés) podría comunicarse con algunos sobrevivientes. A pesar de que los solicitantes no tienen que aceptar un préstamo a bajo interés de SBA, es importante llenar y devolver la solicitud del préstamo, ya que podría dar paso a otras ayudas de FEMA. La fecha límite para llenar y devolver las solicitudes de préstamos SBA es el 18 de junio de 2018.

“Si reciben una comunicación de SBA, no necesariamente significa que cualifica para el préstamo. Es simplemente que tienen que seguir con el proceso. Si recibiste una comunicación de SBA, pues comuníquese con ellos. Es parte del proceso de FEMA. Si no se comunica se auto descualifica. A lo mejor no cualifica para el préstamo de SBA e inmediatamente esa solicitud regresa a FEMA para diferentes opciones entre los diferentes programas que tenemos y que podía cualificar un sobreviviente”, explicó Díaz Arroyo.

Al 16 de marzo de 2018, SBA había aprobado 33,641 préstamos por desastre a individuos y negocios en Puerto Rico para un total de $1,229,829,900.

Asimismo, todavía se mantienen operando los Centros de Recuperación por Desastre (CDR, por sus siglas en inglés) en conjunto con el gobierno de Puerto Rico y que se encuentran alrededor de la isla. Los sobrevivientes pueden visitar cualquier centro de recuperación por desastre. Para encontrar el centro más cercano, puede llamar a la línea de ayuda de FEMA o visite https://www.fema.gov/es/DRC.

“Es importante que vayan (a un centro) y si no han solicitado o no entienden como hacerlo, en esos lugares hay personal preparado para ayudar. Igualmente si tiene un vecino que no pueda ir o llamar, pues llévenlo a uno de estos centros porque esto es algo comunitario y nosotros trabajamos con otras agendas federales y organizaciones comunitarias; es un conjunto. El solicitar a FEMA es la llave de la puerta de posibilidades que podría cualificar un sobreviviente. Es importante y está en todo su derecho de llenar una solicitud a FEMA, aun cuando no crea que haya tenido problemas mayores a causa del huracán”, manifestó Díaz Arroyo, quien añadió que luego del cierre de algún centro, los sobrevivientes que cuyos hogares o negocios se afectaron por los huracanes Irma y María aún pueden solicitar asistencia, recibir actualizaciones sobre sus solicitudes, conocer sobre el proceso de apelación o verificar el estatus de su reclamación.

La oficial de FEMA exhortó, además, a quienes solicitaron asistencia con FEMA a dar seguimiento. Si los sobrevivientes cambian de dirección o número telefónico, deben comunicarse con FEMA para actualizar la información. Información omitida o incorrecta puede causar retrasos en recibir la asistencia.

“De haber recibido una determinación de FEMA en la cual el sobreviviente no está de acuerdo con la misma este está en todo su derecho de apelar. Siempre recomendamos que vaya en persona y trabaje estos asuntos en uno de los centros. De igual forma, lleve varios documentos básicos como recibo de agua o luz, seguro social, certificado de nacimiento, título de propiedad y otros para agilizar los procesos”, puntualizó la especialista de FEMA.

Para solicitar ayuda o más información puede ingresar a su cuenta en línea en www.disasterassistance.gov/es o llamando a la línea de ayuda de FEMA al 800-621-3362. Las personas sordas, con dificultades auditivas o que tienen discapacidades del habla y usan TTY pueden llamar al 800-462-7585. Los números libre de costo están disponibles diariamente de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.