Cumple Emmanuel Rodríguez con el peso, pero su oponente no; la pelea sigue en pie

LONDRES – Durante el mediodía de hoy en Londres, se celebró el pesaje oficial de la esperada pelea de campeonato mundial entre el cotizado boxeador puertorriqueño, Emmanuel ‘Manny’ Rodríguez ( 17-0, 12 KO ) de Vega Baja y el excampeٌón mundial, Paul Butler ( 26-1, 14 KO ) de Inglaterra en duelo que tomará forma mañana, sábado, 5 de mayo desde el O2 Arena (Millenium Dome) Greenwich.

Rodríguez marcó en la báscula 117.7 libras y Butler 121.5 libras para su pelea por el título mundial vacante de la Federación Internacional de Boxeo ( FIB ) del peso gallo ( 118 libras ).

A Butler se le concedió dos horas para hacer le peso, pero se negó a pesarse en un segundo intento.

Con lo acontecido, el título mundial vacante de la FIB seguirá estando en juego, pero solo si gana Rodríguez. De Butler obtener la victoria, el título se quedará vacante ya que no cumplió con el peso reglamentario de las 118 libras.

“Yo estoy listo para pelear con el que sea y Butler con esas libras adicionales, no me preocupa, por eso acepté. El no es un 122 libras. Ha peleado en 115 y 118 libras. No me preocupa que no se haya esforzado tanto en hacer el peso y este pesado. El depende mucho de su rapidez y se le va a disminuir un poco con esas libras, pero yo no me confío tampoco. Yo solo espero la mejor versión de Butler. Al final, el título se va para Puerto Rico”, dijo un confiado Rodríguez.

La pelea será transmitida en Puerto Rico y los Estados Unidos por AWE ( A Wealth of Entertainment ) de 1:00pm a 6:00pm, hora del este. En Puerto Rico solo se podrá ver por Liberty, canal 295 HD al llamar a servicio al cliente y pagando $6.99. En los Estados Unidos, verificar el siguiente enlace para información detallada por estado: http://www.awetv.com/wheretowatch/