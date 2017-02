Diez consejos de motivación para estudiar

El estudio no siempre es la actividad más valorada por los hijos y por ello los padres tienen que recurrir a estrategias de motivación por el estudio, sin llegar a la imposición autoritaria. Saber cómo motivar a un niño a estudiar es importante, para tener más herramientas en la comunicación con tu hijo y que su educación sea lo más adecuada posible.

No obligar a estudiar. Lo mejor es hablar con tu hijo y si ves que tiene mucha resistencia al estudio tienes que buscar ayuda con un especialista para verificar si no existen algunas dificultades en su aprendizaje.

Evitar la rebeldía. Es muy importante que el estudio no sea una excusa para la rebelión de tu hijo, como respuesta a un conflicto familiar. En este caso, lo mejor es apelar a la comunicación y la resolución de los problemas.

Destacar la importancia del conocimiento. Otro de los puntos importantes para motivar niños a estudiar, es que puedan comprender que el consumo no lo es todo. Que la vida no se trata solamente de consumir y de dinero y que uno no vale por lo que tiene sino por lo que es. Lo que uno es no lo determinan las cosas materiales solamente sino fundamentalmente lo que uno sabe, lo que uno piensa, etcétera.

Estimular el estudio con el ejemplo. ¿Quieres saber cómo motivar a un niño a leer? Lo mejor es que tenga ejemplos en los cuales reflejarse y en los cuales poder ver lo positivo de estudiar. Aquí es importante ver las actividades intelectuales en la familia, en los amigos, etcétera.

Buscar buenas compañías. Algo muy importante es que tenga amigos que estudien, ya que es un espejo muy importante para ellos y un estímulo extra. Si tiene amigos que no estudian, las cosas serán más complicadas.

Combinar estudio con actividades recreativas. Se recomienda además respetar los tiempos que se establezca el niño o adolescente para estudiar y la alternancia con otras actividades necesarias para su desarrollo y crecimiento como el deporte, el juego y la sociabilidad.

Estimular con premios. Para motivar a los hijos hijo con el estudio puedes valerte de varias formas, por ejemplo, otorgando premios o recompensas por resultados. Esta puede ser una forma buena de motivar a tu hijo para que estudie, es decir, recompensando el esfuerzo con un regalo o con algo que tu hijo esté deseando. De esta manera derrotarás el famoso: no quiero estudiar. Aquí la lógica sería que a mayor esfuerzo y mejores resultados le darás mejores recompensas.

Castigar si es necesario. Tendrías que intentar no llegar al castigo o la imposición forzada de las tareas de estudio. Es decir, al haber mucha resistencia a estudiar de parte de tu hijo, tienes que intentar primero la comunicación y diferentes alternativas para que se motive para estudiar.

Fuente: www.innatia.com