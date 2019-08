SAN JUAN – El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) publicó en su página oficial en la red social Facebook un vídeo informativo donde la secretaria Tania Vázquez Rivera y el científico Ernesto Díaz, director del programa de zona costera y coordinador del concilio de cambio climático de la agencia, hablan sobre el problema de erosión costera en Puerto Rico.

El vídeo busca educar de manera científica sobre el problema de erosión en algunos segmentos de Ocean Park en San Juan, y en algunas playas del municipio de Rincón. En el mismo se explica el proceso de erosión costera, el cual ha sido vinculado con el calentamiento global.

Si bien la erosión costera es un proceso natural, en la que durante una época del año se pierde una parte del ancho de playa y en otra estación se recupera, en estos momentos la erosión ha sido estacionaria en ciertos sectores.

Este problema puede ser adjudicado al aumento en el nivel del mar debido al calentamiento global, el cual no solo deshiela las capas polares, precipitando agua hacia los mares, sino que igualmente aumenta la temperatura de los océanos y expande las moléculas de agua, contribuyendo a un aumento en su nivel. Además, en el caso de Ocean Park, en el 2018 no hubo presencia de frentes fríos y el oleaje asociado a ellos, la arena que se mantenía sumergida, típicamente era redepositada por los winter swells, (oleaje de invierno), y se hacía disponible para que el oleaje de verano, de baja energía, la redepositara en la playa, al no estar disponible tenemos pérdida de sedimentos.

Por otro lado, la acidificación de los océanos impacta negativamente a los arrecifes de coral. Estos arrecifes, se indicó, son la primera y mejor barrera natural contra la energía que acarrea el oleaje que impacta las playas y aquellas estructuras aledañas.

¿Qué está haciendo el DRNA?

El DRNA, junto al Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés), tienen en conjunto un estudio a tres años, que comenzó en 2018, que comprende la zona costera desde Condado hasta el balneario de Carolina, el cual determinará qué medidas científicas son las más efectivas para mitigar el proceso de erosión.

El DRNA, a través de su Secretaria Tania Vazquez Rivera, presentó ante FEMA en el 2018 una solicitud de $51 millones para lograr asistencia de dicha agencia bajo el Programa de Asistencia Pública. Dicha solicitud, está dirigida a la restauración de esa infraestructura natural crítica, duramente impactada por los huracanes Irma y María. Asímismo, el DRNA le solicitó a FEMA bajo el mencionado programa la cantidad de 24 millones para el proyecto de restauración de playas, dunas y humedales.

También, entre otras iniciativas que ya están corriendo bajo el auspicio del DRNA para mitigar la erosión causada por el calentamiento global, está por comenzar un proyecto con USACE en parcelas Suárez en Loíza que consiste en la construcción de un revestimiento de roca continuo a lo largo de aproximadamente 1,050 pies de la costa frente a la vía pública, las escuelas públicas de Head Start y el centro comunitario.

Asimismo, a raíz de la Orden Ejecutiva de Cambio Climático en 2017 y la Ley de 2018 se ha estado trabajando en proyectos como la reforestación de las cuencas hidrográficas, lo cual permite el control de sedimentos hacia el mar, la siembra de arrecifes y la restauración de humedales.

Durante los últimos años, el DRNA trabaja junto al programa de Vida Marina de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla y su creador el Dr. Robert Mayer, proyectos de restauración de dunas en los municipios de Isabela, Arecibo y Camuy a través del cual se han restaurado más de 10 millas de dunas de arena en los municipios de Arecibo, Camuy e Isabela.

Recientemente, el DRNA se reunió con varios residentes y comerciantes de Ocean Park para orientarlos sobre los diferentes mecanismos con los cuales se puede trabajar la situación:

Le corresponde al Municipio encaminar la respuesta de emergencia ante el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) adscrita al Departamento de Seguridad Pública (DSP) si considera que hay riesgo de vida y propiedad en el lugar.

El afectado debe contratar los servicios del perito correspondiente, preferiblemente, un ingeniero con especialidad en costas, que diseñe la obra para mitigar la situación.

Presentar una solicitud de emergencia ante el DRNA, la cual será evaluada. Es importante destacar, que los perjudicados deben consultar la viabilidad del proyecto de emergencia ante el USACE, ya que, sin su aprobación, el proyecto no procedería. Esto debido a que el agua ya llegó a las estructuras.

De no contar con la aprobación del USACE como un proyecto de emergencia, los afectados podrán entrar en el proceso de Solicitud Conjunta (Joint Permit) del USACE, la cual se radica en el DRNA. Dicha solicitud se distribuye entre varias agencias, convirtiéndose en una Solicitud de Concesión en nuestra agencia.