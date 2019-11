En vivo y en exclusiva por OnDIRECTV canal 161.”

JUNCOS – Listo para poner fin a casi cuatro años de inactividad, Rey “El Maestro” Ojeda (18-0, 9KO’s) subirá al cuadrilátero este sábado, 9 de noviembre en el turno estelar de “Noche de Campeones DIRECTV”, a celebrarse en el Coliseo Rafael G. Amalbert de Juncos, buscando dejar claro que la nota la da el maestro.

“Estamos listos para lo que será una gran noche de boxeo en Juncos, donde uno de los púgiles más queridos por los fanáticos,regresa para tomar las cosas donde las dejó”, dijo el presidente de Universal Promotions, Javier Bustillo. “Será un manjar boxístico lo que presentaremos el sábado en el Coliseo Rafael Amalbert. Estamos trayendo boxeadores de Argentina, Colombia y Estados Unidos, listos para batallar campana a campana. Desde la primera pelea de la noche veremos acción y emoción asalto tras asalto”.

En el turno estelar de la noche, Ojeda, natural del barrio Cubuy de Canóvanas, expondrá su invicto cuando choque a ocho asaltos en la división ligera ante el peligroso púgil argentino, Emiliano “Pac Man” García (16-4-1, 13KO’s).

“Estoy súper emocionado de estar de regreso”, indicó Ojeda, quien puso una pausa en su deber como boxeador para comenzar una carrera en el ARMY. “Nunca dejé de entrenar. En el ARMY se entrena fuerte, y eso me ha permitido mantenerme en excelente condición. Vengo a dar lo mejor de mí y continuar con el trabajo que habíamos realizado. Estoy listo para dar la nota el sábado en Juncos. Quiero que tengan claro que yo era y soy el futuro del boxeo en Puerto Rico”.

García, quien viene de obtener un empate ante el ex doble campeón mundial Juan Manuel “Juanma” López, expresó que “estoy agradecido con Puerto Rico por nuevamente permitirme estar aquí para dar lo mejor de mí. Estoy convencido que le gané a Juanma López, pero no tuve el favor de los jueces. Ahora vengo a despejar toda duda y ganar claro ante Ojeda. La preparación ha ido muy bien. Vengo a dar un gran espectáculo y dañarle el regreso al soldado. Que no olvide que en ocasiones, el alumno supera al maestro”.

En el choque semiestelar, el prospecto aguadillano de peso pluma Orlando “Zurdo de Oro” González (12-0, 8KO’s) estará combatiendo a ocho episodios ante un el colombiano Marlon Olea (14-5, 12KO’s).

En otro combate estelar en la división súper pluma, el prospectoaguadillano Henry “Moncho” Lebrón (10-0, 8KO’s) medirá fuerzas a seis asaltos el argentino Ezequiel “Beto” Tevez (13-4, 4KO’s).

El prometedor púgil junqueño p eso súper pluma, Ellionil “The Answer” Colón (3-0, 2KO’s), buscará darle emoción a su gente, esto cuando enfrente al veterano Luis “Papá” Díaz, en combate pactado a seis episodios.

En otros interesantes combates a seis asaltos en el peso pluma, el corozaleño Edgardo “Gardy” Rolón (3-0, 1KO) medirá fuerzas ante el sangermeño Kelvin “El Fantasma” Floyd (3-3, 1KO’s). Mientras, Darrell “The X-Men” Rivera (4-0-1, 2KO’s) chocará ante cagüeño Angel “Gallero” Velázquez (4-2-1, 3KO’s).

También, en duelo pactado a cuatro asaltos, el santurcino peso wélter Jean Carlos Cabral (3-0, 1KO) enfrentará al aguadeño Jonathan Illas.

El pesaje oficial para “Noche de Campeones DIRECTV” se estará celebrando mañana, viernes, 8 de noviembre desde las 12:00 del medio día en el Gimnasio Municipal de Juncos (al lado del Coliseo Rafael G. Amalbert).

Los boletos para “Noche de Campeones DIRECTV” están a la venta en www.fastender.mobi y/o llamando al 787-848-4242.

Aquellos que no puedan asistir a “Noche de Campeones DIRECTV”, a celebrarse este sábado, 9 de noviembre de 2019 desde las 7:00 de la noche en el Coliseo Rafael G. Amalbert en Juncos, los invitamos a disfrutar de la cartelera a transmitirse en vivo y en exclusiva por OnDIRECTV canal 161 desde las 9:00 de la noche o a través de directvplaypr.com