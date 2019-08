Jayleen Rodríguez

redaccion@Presenciapr.com

CAROLINA – El mundo del emprendimiento está lleno de procedimientos, certificaciones y regulaciones que dificultan el camino del creativo, pero existen talleres y certificaciones que te harán un experto en el tema.

El sábado 16 de agosto, la empresa puertorriqueña Wawi estará ofreciendo de forma gratuita un taller titulado “Food Manufacturing: help you get your product from kitchen to supermarket” en el colaboratorio King Bird ubicado en la Universidad Ana G. Méndez, en Carolina, que busca ayudar a las personas que tengan una idea de negocio basado en la comida, en el proceso de manufactura y venta del producto a nivel de supermercado.

Según la propietaria de la empresa Wawi, Lucy Soto, se ha ideado un conversatorio donde se estará explicando las diferentes fases que debe pasar el producto antes de ser comercializado.

“Yo pasé el Niágara en bicicleta como dicen por ahí, y no quisiera que las demás personas comentan los mismos errores que ya cometí. Puerto Rico tiene el potencial de producir comida para disminuir la cantidad de alimentos exportados que se come en la isla y en eso es que nos enfocamos”, dijo Soto.

La compañía trabaja como mediador entre el empresario que tiene una receta o idea de negocio basado en proteína, ofreciéndoles el conocimiento y las maquinarias necesarias para la producción y empaque de su producto, según las regulaciones para el embazado y exportación de productos en Puerto Rico y Estados Unidos.

De acuerdo con Soto, todo producto comestible que se pretenda vender debe cumplir con los estándares de salubridad, debe tener una guía que especifique los ingredientes que lleva en el caso de ser un producto embazado y debe marcar la fecha de vida del producto, entre otras regulaciones.

“A pesar de que un pasado nuestras abuelitas, tías o vecinas utilizaban sus destrezas culinarias para recibir mayor ingreso en el hogar, ya no es tan fácil como cocinar y vender, porque se han creado leyes y regulaciones que obligan a todas las personas que pretendan devengar dinero de algún comestible a seguir una serie de procesos y reglamentos antes de vender su producto, no importando si es en grande o pocas cantidades”, explicó la presidenta de Wawi.

¿Cómo se obtiene esa información?

En Estados Unidos, existen laboratorios que realizan los estudios a la receta que se piensa vender, donde se analiza la vida del producto, los ingredientes exactos en las porciones que lleva y el tiempo de vida del producto.

Según explicó Soto, la vida de un producto debe ser de 30 días como mínimo para ser rentable para los supermercados, la durabilidad del producto dependerá de los ingredientes que se utilice y los preservativos ya sean naturales o artificiales.

Los laboratorios de tecnología de alimentos analizan los procesos del emprendedor y hacen recomendaciones para mejorar la calidad y consistencia de su producto. Con la tecnología recolectan información sobre las características térmicas de su producto, determinan los parámetros para su equipo de congelación y enfriamiento, mostrándole cómo se verá y sabrá su producto luego de la congelación; también le recomiendan las formas para cumplir mejor sus metas.

Wawi firmó un acuerdo con Kingbird Innovation Center, un nido de emprendores donde se le brinda apoyo y asistencia en la elaboración de la idea del negocio, ofrecen espacio para rentar oficinas a costos accesibles.

“Llevamos tres años impactando a más de 40 empresarios, ya sea con coaching empresarial o formación de la idea de negocio. Nuestro enfoque es en empresas de turismo y culinarias”, explicó la Decana Asociada de Operaciones en la Escuela Internacional de Hospitalidad y Artes Culinarias, José A. Santana, Nirlia De Jesús.