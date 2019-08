Ruth Pizarro

Frecuentemente lidio con personas que acumulan deudas de pensión alimentaria por varias razones. Se quedan sin trabajo, se enferman, olvido o descuido. Otros se atrasan porque no le da la gana de pagar ya sea porque no entienden la obligación de manutención o creen que el dinero es para la expareja y no para satisfacer las necesidades de los chicos. Cualquiera que sea la razón, el hecho cierto es que la deuda va aumentando y se convierte en un problema que no sabe cómo afrontarlo y se pierde en el camino. Su sistema de vida cambia porque vive con temor de que en cualquier momento pierda su libertad. Vive huyendo enajenado del sistema. Se activa en la economía subterránea y pierde la conexión de sus hijos. Se afecta la familia, su reputación y su credibilidad.

Recientemente escuché a Moraima Oyola decir: “Una lección de vida, no es una sentencia de muerte”. Es necesario tomar acción para aprender la lección de vida que trae la ignorancia, el descuido y la negligencia.

He escuchado con frecuencia la frase “uno tiene derecho a equivocarse”. Aunque ese derecho como tal no existe, es mejor decir que es de humanos errar. El hecho cierto es que continuamente cometemos errores, ya sea por ignorancia, por descuido, por negligencia o por influencia. Las fallas, faltas y/o torpezas, cual sea la razón, nos mete en líos. El negarse a asumir la responsabilidad y consecuencias de ellas nos encierran en una zona de comodidad de la cual quedamos atrapados por la vergüenza, el orgullo o el miedo interior que nos impiden salir.

Uno de los efectos adversos de no tomar la decisión de enfrentar el problema es que “todo lo que pospones crece”.

El sabio Salomón en uno de sus proverbios dijo: “El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño.” Hay personas que quedan detenidas en el tiempo, paralizadas en el interior, con un coraje disfrazado de tristeza y depresión. El tempo pasa y el gato se convirtió en un león. Lo que se podía resolver, ahora es lo que controla y lo peor es que cuesta mas dinero. El potencial, la creatividad, las habilidades y las capacidades quedan opacadas. El deseo y los sueños no existen, porque la miseria, el pesimismo y el negativismo toman control para justificar la inacción.

¿Cuál es el meollo? Hay que enfrentar el problema; enfrentar la situación.

Sugerencia

No seas simple. Si ignoras algo busca información, pregunta y edúcate de los que saben, busca consejo y sigue instrucciones. Haz una estrategia si ha mediado descuido, pon atención y cuidado a lo que haces, concéntrate y activa tus sentidos en trabajar meticulosamente lo que haces. Si has sido negligente aplica diligencia e inmediatez en corregir y/o cumplir con tus obligaciones. Si debes, paga. Sé humilde para reconocer el error y pide ayuda. No pospongas la decisión de resolver. Haz un inventario de cabos sueltos. Termina lo que empezaste. Descarta lo que no funciona.

Activa tu fe y atrévete a creer que los cielos se abren a favor y se resuelve la situación.