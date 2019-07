Exmonitor de la Policía refiere al FBI críticas en su contra en el chat de Telegram

SAN JUAN – Un tercer extracto de la conversación en Telegram del gobernador, Ricardo Rosselló Nevares fue divulgado el viernes con nuevos insultos y críticas contra varios funcionarios, entre los que está el exmonitor de la Policía Arnaldo Claudio, que fueron referidas a las autoridades federales.

Las fotocapturas del “chat” revelan que el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario escribió que “monitor será un dolor de cabeza mayor en el 2020. Tiene agenda pero hay que meterle mano”. Esto luego, que el publicista Edwin Miranda enviara una publicación sobre los hallazgos de supuestas represalias contra policías por el uso de un helicóptero de la Policía para llevar personas, lo que es contrario a la ley.

El exasesor legal del gobernador, Alfonso Orona recomendó que el asunto se atendiera en el Departamento de Justicia federal, a lo que Rosario comentó que había que formar un revolú y que “si no lo sacan por lo menos se marca… 2 años perdidos y nos han dado duro”.

Posteriormente, aparece en el “chat” una crítica al nombramiento del nuevo comisionado especial; para la Reforma de la Policía, Alejandro del Carmen. Luego, el entonces secretario de Hacienda, Raúl Maldonado responde: “esto hay que pelearlo, además de la junta tendríamos el Tribunal tratando de establecer política pública complicando aún más el panorama”.

Por su parte, Claudio reaccionó en entrevista radial (WKAQ) que “lo que está en el chat, que básicamente trata de conspiración para una persona, que no tiene que ser Arnaldo Claudio, puede ser una conspiración en contra cualquiera en Puerto Rico, eso asusta, da pavor, da un dolor en la barriga tan grande… Le envié un mensaje al gobernador y le envié un mensaje a la Fortaleza con toda la elegancia que emana de mí… No me han contestado, pero esa correspondencia, será mía y solamente mía en estos momentos”.

Aseguró que este asunto ya fue referido al Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés).

De otra parte, en la conversación se observa como el gobernador compartió una publicación de una cuenta de Twitter llamada “Boina Verde De Yulín” en el que se refieren a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz como la comandanta y cuestionan si se tomó sus medicamentos. Luego el gobernador escribió: “sabroso el tuiter hoy… No sé cómo aguantan. Quiero pelear hasta con mi sombra”.

En la conversación también se menciona a la abogada, Mayra López Mulero. También se ve al gobernador restar importancia a publicaciones en las redes de que el fiscal especial Guillermo Garau dijo que Rosselló Nevares podría ser citado a testificar ante el Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) ante el referido de la secretario de Justicia, Wanda Vázquez.

El jueves en la noche, luego de cancelar sus vacaciones, Rosselló Nevares negó que vaya a renunciar, pidió perdón por los insultos en la mencionada conversación y dijo no lo volverá hacer. Según se ha revelado, los insultos fueron hacia la exconcejal de Nueva York, Melissa Mark Viverito; hacia el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y hacia el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, entre otros.

Se cree que el documento muestra conversaciones que pudieran superar las 900 páginas.