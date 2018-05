Exolímpico Jantony Ortiz enfrentará a invicto pegador

HUMACAO – Consciente del reto que se aproxima para el sábado, 19 de mayo, en el parque de pelota Pedro ‘Perucho’ Cepeda de Cataño, el exolímpico de Londres 2012, Jantony Ortiz, de Humacao, entiende que de obtener una sólida victoria sobre el cidreño, Abimael ‘Manos de Piedra’ Ortiz (5-0-1, 3 KO), esto lo consagrará como el mejor peso supergallo de Puerto Rico.

También estará acción el fajardeño Subriel Matías”.

“Primero se empieza en Puerto Rico. Aquí tengo que demostrar mi cría primero”, dijo Jantony Ortiz. “Ganarle a Abimael me coloca como el mejor 122 libras de Puerto Rico. Cuando me ofrecieron la pelea, no dude en aceptarla porque de eso es que se trata el boxeo. Ganarle a Abimael me da la confianza tanto a mí como a mi equipo de trabajo a buscar peleas más grandes. Después del 19 de mayo, estaré de nuevo entre los mejores prospectos del mundo”, dijo.

La esquina de Jantony está compuesta por el veterano entrenador Jim Pagán, el preparador físico, César Pillot y José Bonet en la pista.

Por su parte, Jantony derrotó en su última pelea al dominicano Lucián González por decisión unánime en el mes de marzo y anteriormente, había noqueado fulminantemente en un asalto a Jayron Santiago en duelo celebrado en Fajardo.

En el mismo cartel verá acción en otra de las peleas estelares, la prueba de fuego del fajardeño Subriel Matías (9-0, 9 KO), del barrio Marternillo, contra el mexicano, Adrian ‘Diamante’ Estrella (28-1, 24 KO) en duelo pactado a 10 asaltos en la división Junior Welter (140 libras).

Los boletos ya están a la venta en www.prticket.com o al 787-303-0334.