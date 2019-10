Por Cristina del Mar Quiles | Centro de Periodismo Investigativo

VIEQUES – Una anciana que muere por complicaciones de una diabetes que ha sido pobremente atendida, un joven deportista que recibe un golpe y no puede ser evaluado con radiografías, un líder comunitario con padecimiento de cáncer que tiene que viajar en el catre sucio en la cola de un avión porque en Vieques no pueden atenderle la complicación de una cirugía, un recién nacido enfermo que es trasladado de emergencia en helicóptero porque no hay en la isla municipio equipo para monitorear su oxigenación, mujeres que tienen que planificar sus partos y terminan en cesáreas porque en Vieques ya no se puede parir.

Así es la cotidianidad por la falta de servicios médicos adecuados en Vieques, agravados tras la destrucción por el huracán María del único Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) que allí había y un sistema de transporte marítimo que apenas funciona. Algunos servicios básicos se han restablecido de manera temporal en una escuela que servía como refugio. Pero las necesidades de salud de los viequenses urgen una instalación médica permanente, mejor que la que había hace dos años, que ya era precaria.

