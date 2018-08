First Medical Health Plan planta bandera en Metro Pavía Clinic en Carolina

CAROLINA – Enmarcado en su lema corporativo, First Medical Health Plan, Inc., La Bandera de la Salud de Puerto Rico, izó su bandera en las instalaciones de Metro Pavía Clinic en Carolina. Dicho esfuerzo busca resaltar los beneficios que este plan médico ofrece a sus suscriptores, formando parte del sistema de salud más grande en Puerto Rico.

El evento se llevó a cabo como símbolo de la unión de dos empresas puertorriqueñas a beneficio del bienestar del pueblo.”

Esta instalación de bandera es la primera de varias, como símbolo de la unión de estas empresas para brindar un mejor servicio y a su vez señala, la ubicación de la oficina de servicio en el pueblo de Carolina. “Como empresa netamente puertorriqueña buscamos proveerle lo mejor a nuestro pueblo. Es por esto, que nos orgullece hoy izar bandera en Metro Pavía Clinic en Carolina, reforzando el compromiso de dos empresas puertorriqueñas que cuidan de la salud de nuestra gente.”, comentó Francisco J. Artau, presidente de First Medical Health Plan, Inc.

El lema “La Bandera de la Salud de Puerto Rico” es parte de la visión de la señora Carmen Feliciano, cofundadora de First Medical Health Plan, Inc. El mismo representa un símbolo de empoderamiento, resaltando el compromiso de la empresa con Puerto Rico que cuenta con 41 años de experiencia en la industria de la salud.

Metro Pavia Clinic es una red de clínicas alrededor de Puerto Rico que provee un servicio especializado de excelencia. La clínica de Carolina brinda servicios en la región desde el año 2007. Actualmente opera de lunes a viernes de 7:00am a 11:00pm y brinda acceso a sala de emergencia, laboratorios, rayos x, sonografía y mamografía, CT Scan, estudios vasculares y vacunación. Además, ofrece servicios médicos especializados como: cirugía general, dermatología, endocrinología, ENT adulto y pediátrico, gastroenterología, generalista, ginecología, medicina interna, nutrición, optometría, pediatría, reumatología.

Para información detallada sobre el plan y sus cubiertas, puede comunicarse de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm al 1-888-318-0274. Para citas de servicios en Metro Pavía Clinic, el número contacto es: 1-855-380-4380. El público interesado en mantenerse al tanto de los servicios y esfuerzos de ambas compañías puertorriqueñas, pueden seguir las páginas en Facebook de First Medical Health Plan, Inc., y Metro Pavía Clinic.