Gobernador envía ponencia y carta a Rob Bishop por vista a la que no compareció

SAN JUAN – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares le envió el miércoles una carta al representante Rob Bishop, en la cual además de exponer sus razones para no asistir a la vista, se opuso a cualquier propuesta de federalización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Yo sometí una posición oficial del Gobierno. La sometí para que puedan tener por escrito lo que es mi posición y le anejé una carta”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Este proyecto no abona, ya se han dado unos pasos, ya se ha nombrado un equipo de trabajo que tiene un compromiso y un récord para poder ejecutar. Que estamos en la mayor disposición de seguir colaborando con el gobierno federal y que sabemos que con la ayuda del gobierno federal es que se va a poder lograr la transformación. Pero hacer un ‘taking’ (apoderarse), la federalización o los otros títulos que le ponen al proyecto de Energía Eléctrica en este momento, no tan solo es una mala idea, sino que no hace sentido para Puerto Rico”, añadió.

Se le preguntó al gobernador a quién o quiénes se refería cuando hablaba de los grupos interesados en la aprobación del proyecto de federalización.

De hecho, el representante Bishop rechazó que se vaya a presentar proyecto alguno para la federalización de la AEE.

“Nosotros hemos escuchado a un sinnúmero de representantes que nos han dicho que (un proyecto de federalización) no cuenta con el apoyo por diversas razones. Les compete a los que quieren presentar este proyecto decir quiénes son los aliados y quienes no lo son”,

“Si el objetivo es la reconstrucción y la transformación del sistema energético, nuestra administración ha dado pasos que ninguna otra administración ha dado. Y hacer un cambio hacia un modelo de federalización lo que hace es que retrasa todo ese proceso y le resta el control al pueblo de Puerto Rico. La gente puede leer el proyecto y llegar a sus propias conclusiones. Pero para mi lo que es evidente es que esto en nada ayuda a Puerto Rico”, “sostuvo.

La vista está pautada para celebrarse a las 2 de la tarde en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes.

Como deponentes estarán: el senador Eduardo Bhatia; el secretario auxiliar del Departamento de Energía de Estados Unidos, Bruce Walker; Thomas Emmons, de Pegasus Capital Advisors; James Spiotto, director gerencial de Chapman Strategic Advisors y David Svanda, de Svanda Consulting.