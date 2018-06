Gobernador esperará por Justicia y Alfonso Orona dice investigación “levanta serias preocupaciones”

SAN JUAN – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares indicó, que esperará por la evaluación que realice el Departamento de Justicia, sobre el referido que realizará la procuradora interina de las Mujeres, referente a los casos de hostigamiento sexual en la Compañía de Turismo.

“… la procuradora interina de la mujer ha realizado una serie de referidos sobre un asunto ante su consideración. Consistente con lo que ha sido mi política pública en estos temas, las agencias pertinentes necesitan el espacio para conducir sus investigaciones y llegar a sus conclusiones. La persona en referencia ya no es parte de esta Administración y los referidos realizados ahora correrán su curso en las agencias pertinentes, pero siempre velando porque se cumpla con el debido proceso de ley. Nunca nos ha temblado la mano a la hora de actuar”, dijo Rosselló Nevares en declaraciones escritas.

“Estaremos pendientes a la evaluación que realice el Departamento de Justicia sobre las alegaciones planteadas por la Oficina de la Procuradora de la Mujer en relación a los protocolos seguidos por las agencias del Gobierno. Una vez más reiteramos que el hostigamiento sexual no tiene cabida en esta Administración”, añadió.

Por su parte, el licenciado Alfonso Orona sostuvo en declaraciones escritas que “al momento no he recibido notificación formal alguna por parte de la Oficina de la Procuradora de la Mujer relacionada al resultado de su investigación. La información preliminar recibida a través de los medios, levanta serias preocupaciones sobre si en este proceso se siguió lo establecido en los reglamentos de dicha oficina y se protegió el debido proceso de Ley. De lo divulgado a los medios surge que Procuraduría de la Mujer, que es la entidad que tiene la pericia, la jurisdicción y el conocimiento en estos temas, no pudo concluir que hubo una violación a protocolo administrativo alguno y estoy confiado de que el Departamento de Justicia tampoco identificará que hubo violación alguna en este tipo de proceso administrativo”.

La procuradora interina de las mujeres Carmen Lebrón González informó que la investigación de su oficina determinó que el exdirector ejecutivo de la Compañía de Turismo José Izquierdo tuvo que ver en varios casos de hostigamiento sexual.

“Aquí hubo lo que se conoce como hostigamiento sexual verbal. Se decían distintas cosas, como que me gustan las mujeres en tacos altos, cuando se habla de vestimenta, cuando se utiliza material obsceno para mostrar”, dijo la procuradora interina en conferencia de prensa.

Además, se emitió una multa de 20 mil dólares a la CTPR y refirió al Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental los hallazgos de la investigación.

Del mismo modo, fueron referidos el principal asesor del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, el representante del primer ejecutivo ante la Junta de Control Fiscal y el jefe de Recursos Humanos de la CTPR.

“Estamos hablando del licenciado Alfonso Orona, Christian Sobrino y Jovani Narváez. Se refieren porque ellos tuvieron participación en entrevistas y hay que evaluar si en alguna medida hubo algún tipo de incumplimiento en un deber ministerial. Me refiero a que todo funcionario público debe cumplir con la ley y la ley exige que se atiendan estos procesos tan pronto se tiene conocimiento”, expresó Lebrón González .

La multa tiene que ver porque, según la procuradora, Turismo nunca activó los protocolos de hostigamiento sexual y tampoco se divulgó la política pública.

“No quiero dar mayores detalles porque esto se va a referir para ver si hay un delito. Si entro en el detalle, se puede dañar la investigación”, añadió.

Para el mes de junio de 2017 tres mujeres que laboraban en Turismo alertaron a funcionarios de La Fortaleza sobre un supuesto patrón de hostigamiento sexual y laboral de Izquierdo, quien luego fue removido de su cargo a principios de enero del año en curso. Luego del despido de Izquierdo, una de las supuestas víctimas (que fue relocalizada en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) hizo una denuncia formal, razón por la cual en esa dependencia se activó inmediatamente el protocolo.

Según la OPM, sobre Narváez, Sobrino Vega y Orona Amilivia, pesa el hecho de que tomaron conocimiento sobre el patrón y se entiende por la investigación que no hicieron nada al respecto.