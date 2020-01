PONCE – La gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo el miércoles, que unas 445 escuelas ya han sido evaluadas para su uso, a poco más de una semana del fuerte terremoto de 6.4 grados que afectó varios planteles escolares.

“Saben que la fecha (de comienzo de clases) está pautada para el miércoles que viene, pero, le he indicado que hasta tanto esas escuelas no sean evaluadas y tengamos la inspección de estos ingenieros y nos indiquen que las mismas sean seguras, no va a haber ningún estudiante en escuelas que no han sido evaluadas”, dijo Vázquez Garced en conferencia de prensa.

“El jueves nos reuniremos para tener una idea clara de las escuelas que están disponibles”, añadió.

Mencionó que 445 escuelas o el 51 por ciento de los planteles han sido evaluados.

Por otro lado, la gobernadora entregó ayudas económicas a los municipios de Juana Díaz, Jayuya, Adjuntas, San Germán, Lares, Sabana Grande, Villalba, Cabo Rojo, Maricao, Lajas y Las Marías, donde se otorgó un cheque por 250 mil dólares bajo la solicitud de desastre mayor.

Mientras, la gobernadora informó que mantienen 7,968 refugiados desglosados en 3,925 en 12 refgios administrados por Vivienda, 4,043 refugiados en 30 refugios no administrados por Vivienda. Se han orientado cerca de 474 personas interesados en el programa Sección 8 y 18 personas interesados en residencias de Vivienda Pública.