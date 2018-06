Grises de Humacao continúan con vida en el torneo del béisbol AA

HUMACAO – El pasado domingo los Grises de Humacao del Béisbol Superior Doble A, se mantuvieron con vida en su lucha por la clasificación en la Sección Sureste, en lo que se ha denominado como la #virazón, cuando dividieron honores con los Azucareros de Yabucoa. El primer desafío se lo adjudicó Yabucoa 4-3 y el segundo partido, en un dramático final, con el juego 3-0 a favor de Yabucoa, en la parte baja de la séptima entrada, un lesionado Alexis Cruz entró de emergente y pegó cuadrangular con las bases llenas, para darle el triunfo a Humacao.

El apoderado de los Grises, Ricardo Fernández informó que a Humacao le restan 3 partidos, los cuales son de suma importancia para mantenerse vivos por la clasificación, dos de estos partidos son este domingo, a partir de las 10 de la mañana, cuando reciben la visita de los Azucareros de Yabucoa, en el Yuyo Cora de Candelero, denominada como la revancha. Es muy importante que los fanáticos acompañen a los Grises y estos sientan el apoyo de su pueblo.

“Lo último que se pierde es la esperanza. Durante el juego de mis Grises cuando todo parecía el final, los planetas se alinearon y con gran valentía, un jugador lesionado salió al terreno y de un swing cambio nuestro destino. Hoy quiero darle las gracias a mis jugadores que no se quitan, en la vida hay que seguir no importa los obstáculos, solo quiero fomentar deporte solo con la esperanza de hacer un mejor país y un gran espectáculo, a todos mis respetos. Habladores muchos, valientes somos pocos. A todos los que de alguna manera aportan, trabajan y están conmigo a diario en las buenas y las malas, mil gracias, clasifiquemos o no, seguiremos siendo un gran equipo y una gran familia para el disfrute de los grandes y chicos. ¡Grises, seguimos orgullosos en pie de Lucha! #humacaonosequita” dijo el Apoderado muy emocionado luego del segundo partido.

Más información en la Página de Facebook: Los Grises AA: https://www.facebook.com/LosGrisesAA/