Héroes sin capa: Rescatan víctimas de accidente en Piñones (VIDEO)

Héctor J. Álvarez Colón

hector.alvarez@presenciapr.com

LOÍZA – Lo que parecía ser una hermosa tarde de playa, se convirtió -en un instante- en una tragedia familiar. El pasado sábado, 3 de junio, una avioneta se estrelló en aguas de la zona de Piñones, en Loíza. En la aeronave viajaba una menor de 14 años, residente de Atlanta, Georgia, que pereció en el incidente una vez cayó la avioneta a unos 200 pies de la costa, frente al área de The Reef, en Loíza.

Otras dos personas y el piloto sobrevivieron el accidente, gracias a la ayuda de valientes ciudadanos que se encontraban en la zona.

Uno de ellos, Ralph González, narró -en exclusiva con Presencia- el momento exacto en que ocurrió el incidente. Este fue uno de varios testigos que se lanzaron a socorrer a las víctimas y al piloto de la avioneta, quien fue identificado como José Díaz Cotto, de 22 años de edad, y que se disponía a regresar al Aeropuerto Luis Muñoz Marín, luego de haberse percatado que la aeronave presentaba problemas mecánicos.

“Yo estaba allí en el área de la playa; desde temprano. Estaba corriendo jet ski con un primo mío. Yo estaba de espalda una vez cayó la avioneta al agua y estalló en llamas. Cuando me viré lo que veo es el humo y el fuego”, explicó González, quien reside en Trujillo Alto.

“Una vez me percato de la situación, veo personas que están con vida y me lanzo hacia allá a ver de qué manera podía ayudar. En el área me encuentro con las personas fuera de la avioneta, y rápidamente me acerco a uno de los caballeros, que resultó ser el piloto. Luego una muchacha y el papá de ella”, agregó.

Al igual que González, otros bañistas se lanzaron a la zona del accidente para ayudar a las víctimas. Uno de ellos lo fue Chente Quilichini, quien utilizó su kayak para ayudar en el rescate.

Además del piloto, los pasajeros que sobrevivieron el accidente fueron identificados como: Scott Ellyson, de 48 años de edad, y su hija Casey Ellyson, ambos residentes de Atlanta, Georgia. Sin embargo, Molly Wrede, de 14 años de edad y amiga de la familia, no pudo sobrevivir a pesar del esfuerzo de los bañistas. Esta quedó atrapada en la avioneta que se hundió por completo.

Por otra parte, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, reconoció y recibió a Ralph González en La Fortaleza y le agradeció su acción humanitaria que ayudó a que la tragedia no fuera peor. “Gracias por haber estado dispuesto a salvar esas vidas en peligro”, le expresó el primer ejecutivo en declaraciones escritas.

Video que capta el momento en que la avioneta de accidentaba: