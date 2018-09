‘Johnny’ Méndez hace llamado a los candidatos al Senado y la Cámara federal en la Florida a comprometerse con la estadidad

Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez,

presidente de la Cámara de Representantes.



SAN JUAN – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, hizo un llamado el miércoles, a los candidatos al Senado y la Cámara de Representantes federal en la Florida para que se expresen a favor de la estadidad para la Isla si estos desean recibir en noviembre el apoyo de la comunidad puertorriqueña en dicho estado.

En una columna de opinión publicada en el periódico Miami Herald, el líder legislativo destacó que “los candidatos tienen que tomar en cuenta las necesidades de nuestra comunidad porque por primera vez en la historia, los ciudadanos americanos del territorio de Puerto Rico tendrán la oportunidad de influenciar directamente los resultados de una elección nacional. Lamentablemente ese poder descansa ahora mismo con aquellos puertorriqueños viviendo en el llamado ‘Estado del Sol’, y no en su tierra. Es por eso que necesitamos la estadidad ahora, nos corresponden los mismos derechos que tienen cualquier otro ciudadano americano en los estados”.

Méndez Núñez también dijo que los candidatos a la gobernación en la Florida deben atender las inquietudes de la comunidad puertorriqueña, particularmente el asunto de la admisión.

“El creciente poder político de los puertorriqueños en la Florida, de sobre un millón de personas y representando el 29 por ciento del total de votos hispanos en el estado, puede muy bien decidir la elección, tanto a nivel estatal como nacional. Esto significa que los candidatos aspirando a llegar a Tallahassee (gobernación) en enero de 2019, el Republicano Ron de Santis y el Demócrata Andrew Gillum, deben dedicar tiempo y energía a atender nuestra comunidad. Antes de endosar alguno de ellos, cada candidato tiene que expresar públicamente su posición en relación con la admisión de Puerto Rico. Nosotros no vamos a aceptar nada menos que eso”, agregó el presidente cameral.

Asimismo, Méndez Núñez reiteró apoyo a Rick Scott.

“En la importante contienda al escaño en el Senado federal, el actual gobernador Rick Scott, se ha manifestado a favor de que el Congreso otorgue a los puertorriqueños la igualdad de derechos mediante la estadidad. Él ha sido claro al decir que el único camino para que los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico logren una mejor calidad de vida es a través de la admisión. Nuestra comunidad en el estado de la Florida sabe de esta posición. Mientras, el Senador Demócrata Bill Nelson, quien no enfrentó un candidato en primarias, todavía no ha sido tan claro sobre el asunto. Interesante de por demás, el control del Senado federal pudiera recaer en el resultado de la contienda en el estado de la Florida y los puertorriqueños pueden decidir la misma”, sostuvo Méndez Núñez en su escrito.

El presidente cameral, además, destacó la importancia del voto puertorriqueño en varios escaños de la Cámara.

“En el lado de la Cámara, de los 27 escaños en la Florida, apenas entre dos a cinco están realmente en juego este otoño. De esos, el Distrito 26, actualmente en las manos del Representante Carlos Curbelo (Republicano) y el Distrito 27, son los más interesantes. El 27 se encuentra localizado en el área del Condado de Miami-Dade, el cual ha visto una infusión continua de puertorriqueños desde el año pasado, particularmente debido a la destrucción causada por el huracán María en septiembre de 2017. Esta misma premisa aplica, a un poco menor escala, al 26, un distrito predominantemente demócrata, pero que actualmente está bajo el mando de un republicano. Para ganar cualquier de estos escaños, los candidatos necesitan todo el apoyo posible, es por eso que nuestra comunidad será un factor importante en las contiendas”.

“Le pido a los puertorriqueños viviendo en la Florida que no acepten más ninguna promesa o discursos ambiguos de parte de los candidatos, únicamente una posición clara y contundente a favor de la estadidad para la Isla puede ser aceptada. Tenemos una oportunidad histórica de alterar la composición del próximo Congreso, seleccionando a hombres y mujeres que apoyaran la admisión, el justo y debido camino para todos los ciudadanos americanos en Puerto Rico. No podemos, no vamos a aceptar nada menos que eso”, concluyó.