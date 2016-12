José Nogueras: La monta dondequiera (Vídeo)

Vicente Toledo Rohena

redaccion@presenciapr.com

SAN JUAN – En una ocasión, el animador de televisión Eddie Miró comentó que “Navidad sin José Nogueras no era Navidad”, en alusión al gran impacto de la música del cantante durante la época navideña; y no existe duda, que Miró tiene mucha razón.

La nueva producción está disponible en josenogueras.com y iTunes.”

“Me siento honrado con esas palabras que dijo Eddie, pienso que como nosotros los seres humanos somos de costumbres, la gente mi identifica mucho durante esta época. Mi voz es bien peculiar. La gente cuando me escucha, me identifica. Ya mi voz es parte de la Navidad… es sinónimo que llegaron las pascuas y al oír una de mis canciones, rápido la asocian a la época y se vuelve un poco tradición. Pero hasta ahí llega el asunto de que sin Nogueras no hay Navidad. Porque Cristo es el centro de la Navidad y cuando Nogueras ya no esté en este plano, va a seguir todo igualito. Cristo es la Navidad”, comentó el cantautor que comenzó a grabar discos de Navidad en 1985.

“Recuerdo que, en el 1983, una empresa me contrató para dar unas parrandas. Entonces tuve que escribir unos temas para cantarlos, además de las cosas tradicionales que existían. Entre las canciones estaba ‘Esta parranda te la debía’, que más tarde se convirtió en un éxito. Le cogí el gustito a la idea de los temas navideños y me dije por qué no hacer un disco de Navidad”, recordó el cantante que, para ese tiempo, tenía unos discos de salsa muy pegados con su orquesta Salsa Estival y temas como ‘El comején’ y ‘Se pasa trabajo, buscando trabajo’.

Además, para ese tiempo también estaba pegado Ismael Miranda con el tema de Nogueras, ‘No me digas que es muy tarde ya’ y Cheo Feliciano con el emblemático ‘Amada mía’.

“Recuerdo que estaba en un almuerzo y cuando Ismael Miranda pasó por mi mesa, lo llamé y le pregunté, ¿Maelo para dónde tú vas?… y me contestó: “a reunirme contigo”. Ese mismo día, nos reunimos y le expliqué el proyecto que tenía en mente: ‘Versos de nuestra cultura’, mi primer disco de Navidad en 1985”.

La clásica grabación cuenta con los temas ‘Esta parranda te la debía’, ‘Navidad es amor’, ‘No quieren parar’ y ‘La plena es de Puerto Rico’, entre otros todos de la autoría de Nogueras. Además, se encuentra plasmada la canción ‘Dame la mano paloma’.

“Así fue que nació la música navideña de José Nogueras. Doy gracias a Dios por tantas bendiciones y me alegra esa alegría contagiosa de la gente, cuando canto y ellos cantan contigo. Es algo muy autóctono y contagioso. Algo que nos caracteriza como pueblo”, puntualizó.

Este año, Nogueras regala la producción discográfica número 31. ‘La monto dondequiera’ con la colaboración de amigos que siempre lo acompañan, tradicionalmente en sus producciones como Ángel Padró y Ceferino Cabán (piano y teclados), Junio Alvarado (bajo), Edwin Colón Zayas (cuatro), David Marcano (timbales), Gamalier González y Eliud Velázquez (trombones), Charlie Pizarro (panderos) y una participación especial del cuatrista Luis Sanz.

Entre las canciones de la nueva producción discográfica se encuentra, el tema que da título al disco ‘La monto dondequiera’, ‘Llegaron las Navidades’, ‘Una fiesta muy especial’ y ‘Que me cuentas un no sé qué’, todas escritas por Nogueras. También, está la canción ‘Busquemos la paz’ compuesta por la joven Julixa Rodríguez, que, según el cantante, le encanta por su mensaje y belleza. La producción además de encontrarse en las tiendas de discos, está disponible en josenogueras.com y iTunes.

Lo nuevo de José Nogueras: La Monto Dondequiera: