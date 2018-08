Jóvenes se lanzan a Piñones para minimizar al máximo el uso de los sorbetos plásticos en la playa

LOÍZA – Dos jóvenes comprometidas con el ambiente y Puerto Rico llegaron en la tarde a Piñones y concientizaron a los dueños de varios kioscos para que minimizaran el uso de los sorbetos plásticos.

“Queremos que se reduzca el uso de este plástico porque entendemos que muchas veces no es necesario y que solo se utiliza por costumbre. Por ejemplo, cuando le sirven al cliente una soda en un vaso plástico no es necesario utilizar un sorbeto; y aunque hay alternativas como sorbetos biodegradables, por ahora estas no son costo-efectivas para los negocios, por lo que queremos impulsar primero que se reduzca el uso de los mismos” sostuvo Yelemis De La Cruz Ortiz, creadora de la campaña SorbetoNo PR.

La joven junto con su compañera, Heidy Silva, le pidieron a los dueños que les permitieran colocar un cartel que lee: “Como parte de un esfuerzo por disminuir la contaminación en nuestra Isla, no estamos proveyendo sorbetos plásticos. Sin embargo, si siente la necesidad de usarlo, tenga la libertad de pedirlo. Estamos para servirle”.

La campaña se crea como parte del programa titulado Líderes PR, de la Coalición Estudiantil del Sierra Club de Puerto Rico, que impulsa a jóvenes a crear un cambio por el bien de su comunidad.

Los negocios que fueron orientados y encaminados a seguir esta iniciativa son: Donde Olga Bar Restaurant, Iguana Bar Restaurant, El Criollazo, El Cabo Bar and Restaurant, Carmín Restaurant, Mi Casita Sea Food y El Almendro.

La campaña está activa en las redes sociales Facebook (@sorbetoNoPR) e Instagram (sorbetonopr), donde se concientiza a la ciudadanía para que haga el hábito de decir “No gracias” cuando le ofrezcan un sorbeto plástico y también auspicia a los negocios que se unen a la causa.