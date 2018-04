La JCF anda como “Cuca Gómez”, según el gobernador

SAN JUAN – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares arremetió nuevamente el lunes contra la Junta de Control Fiscal (JCF) y las sugerencias hechas en la carta enviada la semana pasada al primer ejecutivo sobre la implantación de varias medidas que a juicio del primer ejecutivo son de política pública.

“Si ellos en materia de las pensiones me están hablando de menos de 200 millones de dólares, pues nosotros estamos dispuestos a buscar otras alternativas recortando en otras áreas. Lo que pasa es que no aparenta ser una cuestión de números. Si ellos me dicen eso, yo llego al número. Pero con la estrategia que dicte el gobierno y esa es la diferencia”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Yo reconozco el rol que tiene la Junta, que es el de establecer el tamaño del cuarto y que el Gobierno iba a diseñar y a mover los muebles. Lo que pasa es que cuando uno lee esa carta, la Junta coge el rol de Cuca Gómez”, añadió.

Rosselló Nevares expresó además que le enviará una carta al congresista Rob Bishop, el cual le cursó una comunicación a la JCF en la cual le deja saber que a su entender el Plan Fiscal del gobernador burla el propósito de la Ley federal PROMESA.

“Esa carta no fue para mí, pero para mí esa carta fue un ataque al pueblo puertorriqueño. Esa carta está repleta de errores. Repleta de caracterizaciones falsas y aparenta que el congresista Rob Bishop tiene una preferencia con que los bonistas obtengan mayores beneficios por encima de las personas que vivimos en Puerto Rico”, sostuvo el gobernador.

Rosselló Nevares anticipó que el jueves presentaría un Plan Fiscal enmendado, en el cual eliminará entre otras cosas el tema de la Reforma Laboral.

“Si tú como ente fiscal, sin el aval del pueblo, sin conocimiento aparente de cuáles son las necesidades del pueblo pretendes no tan solo establecer las métricas fiscales, sino de dictar la política pública, ahí es que está el error. Es la intromisión de una mentalidad puramente fiscal que evalúa todo en papeles de Excel y en Power Point lo que va a hacer el efecto en el pueblo de Puerto Rico. Usted no se puede estar metiendo a dictar nuestra política pública, y mucho menos si va a afectar a nuestra sociedad”, concluyó.