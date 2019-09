SAN JUAN – La gobernadora Wanda Vázquez Garced mantuvo la cancelación de clases, pero determinó que los empleados públicos deben reportarse a trabajar.

“Tras el boletín de las 8:00 de la noche (de ayer), he determinado cancelar las clases en el sistema público, dado a que hay varios planteles escolares que están utilizándose como refugios. Por otro lado, se pronostican lluvias fuertes en el área este que pueden requerir la utilización de los planteles como refugios. De igual manera, he sido informada que se pronostica que las condiciones del tiempo vayan mejorando. Por esto es importante que se reanuden las labores de los empleados públicos. No obstante, les exhorto y es mi llamado a todos a que deben de tomar sus precauciones. De entenderlo necesario por las condiciones del tiempo, notifiquen a sus supervisores en caso de no poder asistir a sus centros de trabajo”, indicó Vázquez Garced.

La gobernadora agregó que se comunicó con el juez administrador de Tribunales, Sigfrido Steidel, quien le informó que igualmente en los tribunales que el miércoles será un día normal de trabajo.