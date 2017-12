Legisladoras del PNP en la Cámara piden renuncia del representante Rodríguez Ruiz

SAN JUAN – Las representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) Yashira Lebrón y Jackeline ‘Jackie’ Rodríguez le solicitaron el viernes, la renuncia al representante por el Distrito 27, Ramón Luis Rodríguez Ruiz, ante las revelaciones de que el informe del Investigador de la Cámara, Ernie Cabán, confirma que este fue el agresor en el caso de violencia de género que involucra a una de sus empleadas.

“Es hora que el representante Rodríguez tome en consideración lo que es mejor para la Cámara de Representantes, su familia y sus constituyentes. El informe es claro y establece que él fue quien golpeó a su empleada. No hay espacio en esta Cámara para actos de violencia contra la mujer, ninguno. Por eso hoy solicitamos su renuncia inmediatamente”, señaló Lebrón, legisladora por Bayamón en declaraciones escritas.

Las expresiones de Lebrón fueron apoyadas por Rodríguez, quien representa los municipios de Ponce, Juana Díaz y Jayuya.

“Hace poco más de una semana solicitamos su renuncia y hoy reiteramos ese pedido. Acciones como las que están imputadas no pueden ser toleradas en ninguna parte. Nunca he tolerado y jamás toleraré este tipo de conducta. Me uno al pedido de renuncia y espero que la misma sea de manera inmediata. Lo que ha salido a la luz pública sobre las conclusiones del informe no permite ninguna otra consideración que no sea su salida”, dijo por su parte Rodríguez.

Explicaron que el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, recibió anoche el informe de Cabán, Oficial Investigador encargado de la pesquisa sobre los hechos de violencia domestica relacionados al representante Rodríguez y su empleada.

“El Investigador concluyó que, con la prueba testifical y documental que recopiló, Rodríguez fue el agresor. Por eso no puede estar en esta Cámara de Visión y Progreso, una Cámara que ha sido punta de lanza para la igualdad de todos los puertorriqueños. Reiteramos nuestro apoyo a las gestiones del presidente, quien, desde el primer día, ha estado firme en proteger la víctima y la integridad de este Cuerpo”, concluyó.