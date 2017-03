Listo el PNP para caminar por toda la Isla y promover el voto por la Estadidad

SAN JUAN – El secretario general del Partido Nuevo Progresista, Rafael “June” Rivera Ortega, anunció que esa colectividad visitará mañana, miércoles, 22 de marzo, el pueblo de Naguabo, para realizar la primera caminata para promover el voto por la Estadidad en el plebiscito del 11 de junio.

Secretario General invita penepés, populares y no afiliados que quieren la unión permanente con Estados Unidos, a participar de estas actividades que arrancan el próximo miércoles en Naguabo.”

Según explicó Rivera, “mientras el Partido Popular está deshojando margaritas, incapaces de decidirse por una opción de futuro para Puerto Rico, el Partido Nuevo Progresista se tira a la calle a promover el voto por la Estadidad, representada por el triángulo en la papeleta del plebiscito del 11 de junio. Por esa razón, invitamos no solo a los estadistas afiliados al PNP para que nos acompañen en estas caminatas, sino también a populares y no afiliados que valoran su ciudadanía americana y la unión permanente con la Nación Americana.”

“Este esfuerzo se une a muchos otros que están llevando a cabo varios compañeros novoprogresistas, como el amigo representante José Aponte, quien también está caminando por toda la Isla para promover el voto por la Estadidad, y otros líderes que están haciendo lo propio a través de los medios de comunicación y las redes sociales,” añadió el líder de la Palma, al tiempo que informó que ya han confirmado la participación de gran parte del liderato del PNP en el área, como el alcalde de Naguabo, Noé Marcano, el representante Sammy Pagán, y el senador Miguel Laureano, entre otros.



Finalmente, el también representante de la Palma sostuvo que “llegó el momento de ponerle fin a la colonia, y de decirle no a aquellos que a solo meses del evento electoral más importante, aún no saben o no quieren decir qué es lo que quieren para los hijos de esta patria, o los que piden un voto por una independencia disfrazada, pero no tienen la valentía de decirle al pueblo las consecuencias de esa opción de status.”



La primera caminata tendrá lugar en el pueblo de Naguabo, y está pautada para salir desde el parque Adolfo Hanni Carillo, a las 3:00 PM, este miércoles, 22 de marzo de 2017.