LOÍZA – Convocados por Discover Puerto Rico, una decena de periodistas especializados en turismo llegaron a Loíza para conocer de primera mano cómo se hace una arepa de coco, de arroz o maíz. Pero no unas arepas cualquiera, sino las que salen de las manos santas de María Dolores ‘Lula’ de Jesús, la que regenta el famoso burén que lleva su nombre y que le ha dado fama a esta costa borinqueña. Incluso, el prestigioso diario The New York Times ha reseñado la labor de Lula en su sección culinaria.

“Estamos encantados con esta visita, porque nos permite promocionar nuestras atracciones a los visitantes de todo el mundo. Más que una visita, estamos generando experiencias para el viajero y en ese sentido estamos muy agradecidos tanto de Brad Dean, de Discover Puerto Rico, como de Carla Campos, de la Compañía de Turismo por unir esfuerzos para el desarrollo turístico de Loíza”, expresó la alcaldesa Julia Nazario Fuentes.

En el recorrido que duró toda una jornada, los periodistas de Colombia, España, Inglaterra, Estados Unidos y hasta de Ucrania, aprendieron el origen y las distintas variantes de bomba, bajo el cuidado de la folklorista Sheila Osorio, quien además es una virtuosa en el arte de los turbantes. “Se maravillaron de todo el misterio y la historia que envuelven los turbantes. Los hay para casadas y para solteras, para la vida diaria y para la fiesta”, explicó Osorio.

El tema de la cocina loiceña merece capítulo aparte, porque luego del olor a leña y los sabores se la tortilla dulce, el arroz con coco, las empanadas de jueyes y el dulce de grosellas, los visitantes merecían descansar un poco en el ambiente mágico del Parque Histórico Cueva María de la Cruz, empresa municipal donde además se produce la Miel Yuisa. Allí aprendieron que Loíza guarda en sus entrañas los restos de los indios taínos, esclavos africanos, conquistadores españoles y aún más allá, los indios arcaicos, quienes poblaron estas costas miles de años antes de la fundación del pueblo en el 1719. “Esa es la fecha señalada por la Corona Española para la fundación del centro urbano, pero las investigaciones arqueológicas demuestran que somos un asentamiento humano desde muchísimo antes”, añade la alcaldesa, proclamada primera promotora turística de su pueblo.

Como parte del recorrido, la prensa internacional visitó el taller y galería del artista Samuel Lind, quien disfruta de excelentes referencias la web turística Trip Advisor. Los visitantes del extranjero lo describen como un talentoso pintor con una fina percepción de la cultura de su pueblo, que ha sabido traducir magistralmente tanto en el óleo, como en la escultura y la serigrafía, entre otras manifestaciones. Allí, los visitantes pudieron seleccionar entre una amplia selección de impresos para llevar de recuerdo.

A pasos del taller Lind, la prensa descubrió la legendaria ‘Tienda Artesanías Castor Ayala’, fundada por el hombre que hizo famosas las máscaras de vejigantes en el mundo. Don Castor fue el primer artesano registrado en Puerto Rico cuando el gobierno comenzó a impulsar la industria turística local. Hoy regentada por su hijo, Don Raúl Ayala, la tienda que fue arrasada por los huracanes Irma y María hace más de dos años, es ejemplo del proceso de resiliencia se vivió hoy en este pueblo, ya que se reconstruyó tal como Don Castor la hizo.

“Papá abrió este local en 1958 y 60 años después volvió a la vida gracias a la aportación de amigos, así como un generoso donativo de la organización educativa Boricua College de Nueva York y los alcaldes de San Lorenzo y Loíza, José ‘Joe’ Román y Julia Nazario Fuentes”, rememoró Ayala. Esta talentosa familia también creó el Ballet Folklórico Hermanos Ayala, que se ha presentado exitosamente en todo el mundo. De hecho, ellos tienen el honor de ser la primera delegación artitístico-cultural extranjera en participar por primera vez en el desfile de la celebración de la independencia de México.