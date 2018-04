Los Blog Awards Llegan a Puerto Rico

SAN JUAN – Por primera vez en la historia de la comunicaciones en Puerto Rico, se llevarán acabo los Blog Awards, unas premiaciones que destacan la importancia que han adquirido estas plataformas digitales como herramientas de exposición en el espacio cibernético.

Dentro de los blogs nominados, se encuentra ModaChela, desarrollado por Graciela Rivera Pereira quien presenta un contenido relacionado a los temas de moda y belleza.

Con tan sólo un año y cuatro meses de haber lanzado su blog, Graciela ha sido reconocida por sus logros como bloguera colaborando con marcas de renombre tales como Pandora y Valija Gitana, desarrollando campañas en las redes sociales y asistiendo a varios medios como Radio Isla, donde actualmente participa del programa “Noches con Sentido” junto a su locutor, Carlos Ortega: “Me siento sumamente afortunada y bendecida por el apoyo que he recibido desde el día uno. Estas premiaciones sin duda alguna, valoran todos los esfuerzos que he imlementado a través de mi trayectoria para alcanzar mis metas y continuar trabajando en lo que me apasiona”, afirmó Rivera Pereira.

Las votaciones online comenzaron el pasado Domingo, 22 de abril y culminan el Sábado, 5 de mayo. El siguiente enlace te llevará directamente a la página de votaciones donde podrás encontrar el logo de ModaChela, sólo debes presionar el botón en forma de corazón que dice votar y listo.

Estas premiaciones se dividirán en las siguientes 10 categorías: Belleza & Moda, Entretenimiento & Cultura, Entrenamiento & Deportes, Innovación &Tecnología, Medios & Comunicación Social, Educación & Pedagogía, Negocios & Espíritu Empresarial, Viajes & Turismo, Gastronomía & Bebida y Estilos de Vida & Salud.

El Puerto Rico Blog Awards se dará en el marco de la celebración al Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el próximo 17 de mayo de 2018.