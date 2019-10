Jayleen Rodríguez

Jayleen.rodriguez@presenciapr.com

CANÓVANAS- El Sector Sixty6 en el centro comercial The Outlets 66, en Canóvanas, inauguró la atracción ‘Top Dragster Eliminator PR’, donde las personas podrán experimentar la adrenalina a través de los ‘dragster’ que pasan de 0 a 85 millas por horas en un cuarto de milla.

La nueva atracción está ubicada en el estacionamiento del centro comercial, dentro de una pista de 1/8 de milla bajo techo. Allí, las personas pueden tener una experiencia similar a la que viven los corredores de Nascar, pero en un ‘dragster’ que simula la sensación de velocidad en una pequeña pista de carreras. Además, la nueva atracción cuenta con un salón de entretenimiento para todas las edades con videojuegos y máquinas tragamonedas.

El gerente de ventas y mercadeo del Sector Sixty6, Ramón Figueroa contó que “esto viene de ser un concepto de velocidad, donde puedes sentir la adrenalina de manejar un vehículo, hacer los cambios y pasar de 0 hasta 85 millas en 60 segundos”.

Lo que hace única la nueva atracción del Sector Sixty6 es que el concepto de carros de carreras con la velocidad y las características físicas tanto de la pista como de los ‘dragsters’ es muy similar a los carros de carreras profesionales. El ‘dragster’ es un vehículo automotriz de cuatro ruedas especializado en competencias deportivas llamadas carreras de aceleración y eso es exactamente lo que los visitantes del Top Dragster Eliminator en Canóvanas experimentan.

La pista cuenta con seis carriles con sus respectivos semáforos que indican cuándo están listos para comenzar la carrera, así como en las carreras profesionales cada automóvil está identificado con un nombre o marca que lo representa. “Esta atracción es única en Puerto Rico y en el Caribe, así que exhorto a todas las personas a que se den la vuelta por el Sector Sixty6, que no se van a arrepentir, van a querer volver”, comentó Figueroa, quien ha sido la persona que ha ideado y manejado toda la dinámica de las atracciones tanto las que están en el interior del ‘mall’ como de la Top Dragster Eliminator.

El SectorSixty6 está ubicado en los Outlets de Canóvanas y es un espacio que les ofrece a las familias puertorriqueñas un lugar bajo techo que tiene atracciones para todas las edades, como la bolera, la pista de go-karts K1speed, ‘rappelling’ para niños y máquinas de entretenimiento.

El horario es de 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. y los requisitos para poder utilizar la atracción no constan de edad, sino de tamaño. “Es importante que toda persona que quiera utilizar el ‘dragster’ pueda alcanzar el pedal y que tenga dominio del guía, por lo tanto, la mayoría de los niños no cumplen con los requisitos, pero de igual forma ideamos más atracciones para ellos”, explicó el gerente.

El precio por persona será de $25.